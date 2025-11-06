Tàu sân bay hạt nhân USS Nimitz của hải quân Mỹ. Ảnh: SCMP.

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đã phát sóng một bản tin phủ nhận quân đội nước này gây ra vụ rơi máy bay chiến đấu và trực thăng cất cánh từ tàu sân bay USS Nimitz.

Hôm 26/10, trực thăng MH-60R Seahawk và tiêm kích F/A-18F Super Hornet của Hải quân Mỹ liên tiếp rơi xuống Biển Đông, cách nhau chưa đầy 30 phút.

Bản tin của CCTV cho biết những đồn đoán rằng quân đội Trung Quốc gây nhiễu điện tử khiến máy bay và trực thăng Mỹ rơi ở Biển Đông là "thuyết âm mưu".

Theo trang RealClearDefense, quân đội Trung Quốc (PLA) có thể nhắm vào các điểm yếu về điện tử của nhóm tàu sân bay Mỹ, gây ra chuỗi sự cố lan tỏa trong các chiến dịch phối hợp như của tàu sân bay USS Nimitz.

Chẳng hạn, các loại vũ khí vi sóng công suất cao (HPM) của Trung Quốc – được công bố năm 2025 và có khả năng vô hiệu hóa thiết bị điện tử – có thể làm tê liệt hệ thống điện tử của máy bay mà không cần tấn công trực tiếp. Trong khi đó, các nền tảng tác chiến điện tử trên không như tiêm kích J-16D của Trung Quốc được thiết kế để tạo ra “cơn ác mộng điện tử” bằng cách áp đảo hệ thống phòng thủ của Mỹ.

RealClearDefense (RCD) được thành lập theo đề nghị của Lầu Năm Góc và Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ nhằm đáp ứng nhu cầu có một kênh tổng hợp thông tin về quốc phòng, an ninh và chính sách đối ngoại. RCD hiện nằm trong mạng lưới của RealClear Media Group có trụ sở ở thủ đô Washington D.C, cùng với các trang tin tức khác như RealClearPolitics.

Theo SCMP, nhà nghiên cứu Wang Mingzhi công tác tại Trường Chỉ huy Không quân thuộc quân đội Trung Quốc, nhận định: “Giả thuyết gây nhiễu điện tử nhằm khơi dậy đối đầu và suy diễn dưới góc nhìn cạnh tranh giữa các cường quốc”.

Ông Zhang Xuefeng, một nhà phân tích quân sự khác, lại đề cập lời ám chỉ của Tổng thống Donald Trump rằng "nhiên liệu kém chất lượng" có thể là nguyên nhân gây ra vụ việc.

Trước đó, China Military Bugle, một tài khoản mạng xã hội chính thức của quân đội Trung Quốc, khẳng định việc gây nhiễu điện tử một nhóm tác chiến tàu sân bay như vậy mà không bị phát hiện là điều không tưởng.

Tài khoản này nhận định tàu sân bay USS Nimitz của Mỹ có thể đang bị hỏng hóc, dẫn đến các thùng chứa nhiên liệu và nước bị rò rỉ và nhiễm bẩn.