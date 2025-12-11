Thái Lan - Campuchia tiếp tục dùng vũ khí hạng nặng tập kích nhau

Xung đột tại biên giới Thái Lan - Campuchia tiếp tục leo thang trong đêm 10/12 và sáng 11/12, với các đợt tập kích qua lại bằng vũ khí hạng nặng, gồm pháo phản lực BM-21, súng cối và tiêm kích F-16 gây ra nhiều thương vong.

Thái Lan cáo buộc lực lượng Campuchia dùng súng cối tấn công chốt biên phòng Bueng Takwan ở tỉnh Sa Kaeo lúc 21h ngày 10/12, đánh trúng thiết giáp Stryker và nhóm bộ binh gần đó, khiến một binh sĩ Thái Lan thiệt mạng và 10 người bị thương.

Quân đội Thái Lan sáng nay cho biết thêm hai binh sĩ thiệt mạng vì đạn cối từ phía Campuchia, nâng tổng số quân nhân nước này thiệt mạng trong xung đột biên giới lên 9 người.

Không quân Thái Lan cho biết tiêm kích F-16 của họ trong đêm 10/12 đã ném bom một casino và một kho xăng tại khu vực Choep Koki tiếp giáp tỉnh Buri Ram, để đáp trả các đợt tập kích bằng pháo phản lực BM-21 từ Campuchia. Quân khu 2 Thái Lan tiếp tục ghi nhận giao tranh từ 4h35 sáng nay dọc theo các tuyến đường chiến lược tại hai tỉnh Buri Ram và Surin.

Thái Lan không kích kho xăng huyện biên giới Campuchia gây ra vụ nổ lớn vào đêm 10/12. Ảnh: Nation

Quân khu 1 Thái Lan cáo buộc Campuchia phóng hơn 80 quả đạn pháo phản lực BM-21 vào khu vực Ta Phraya, cùng hàng chục rocket nhắm vào huyện Khok Sung, làm hư hại nhiều nhà dân và nông trại.

Quân đội Thái Lan đã áp lệnh giới nghiêm tại 4 huyện biên giới thuộc tỉnh Sa Kaeo từ 19h hàng ngày đến 5h hôm sau nhằm "bảo đảm trật tự công cộng, an ninh và an toàn cho người dân". Bộ Ngoại giao Thái Lan đồng thời khuyến cáo công dân đang ở Campuchia cân nhắc rời đi. Hiện có khoảng 600-1.200 người Thái đang sống tại Campuchia.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết quân đội Thái Lan sáng nay mở đợt pháo kích trước bình minh vào đền Khnar thuộc tỉnh Oddar Meanchey. Pháo binh Thái Lan cũng bị cáo buộc nã đạn vào làng Prey Chan và bắn trúng một trường tiểu học ở tỉnh Banteay Meanchey.

Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra cho biết tính đến trưa 11/12, đã có 10 dân thường Campuchia thiệt mạng và 60 người bị thương, kể từ khi xung đột biên giới bùng phát trở lại vào cuối tuần qua. Hơn 192.000 người phải rời bỏ nhà cửa đến khu trú ẩn.

Bộ Nội vụ Campuchia cho hay các cuộc pháo kích và không kích của Thái Lan đã tàn phá nặng nề nhà cửa, công trình chính quyền, trụ sở doanh nghiệp, trường học, chùa chiền, trong đó một số mục tiêu nằm sâu 30 km trong lãnh thổ Campuchia.

Campuchia ngày 11/12 thông báo đã gửi báo cáo cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cáo buộc Thái Lan "tấn công vô cớ" bằng pháo, xe tăng, máy bay không người lái (UAV), tiêm kích, vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc, cũng như thỏa thuận ngừng bắn ký ngày 28/7 và thỏa thuận hòa bình Kuala Lumpur ký ngày 26/10.

Campuchia đề nghị Hội đồng Bảo an lên án hành động của Thái Lan, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và cử phái bộ điều tra độc lập. Phnom Penh cho biết các cuộc tập kích của Thái Lan đã gây hư hại khu vực gần đền Preah Vihear, di sản thế giới được UNESCO công nhận.

Các tỉnh biên giới giữa Thái Lan và Campuchia. Đồ họa: BBC

Thái Lan trước đó gửi thư lên Chủ tịch Hội đồng Bảo an, nêu những hành động của Campuchia mà nước này cáo buộc là đã "vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ", đồng thời yêu cầu lưu hành thư rộng rãi tới các thành viên trong hội đồng như một tài liệu chính thức.

Sau vài tuần yên ắng, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan bùng phát trở lại từ chiều 7/12, khi hai bên cáo buộc nhau nổ súng trước. Giao tranh biên giới leo thang trong những ngày tiếp theo, cả Bangkok lẫn Phnom Penh đều tuyên bố thực hiện quyền tự vệ, cáo buộc đối phương tấn công lãnh thổ.