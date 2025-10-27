Chiến đấu cơ và trực thăng Mỹ liên tiếp rơi ở Biển Đông

Một chiến đấu cơ F/A-18F Super Hornet rời tàu sân bay Mỹ. Ảnh: Getty

ABC News ngày 27/10 dẫn thông cáo của Hạm đội Thái Bình Dương cho hay, 3 thành viên phi hành đoàn trên trực thăng MH-60R Sea Hawk đã được cứu sống, trong khi 2 phi công của chiến đấu cơ F/A-18F Super Hornet kịp thời bung ghế thoát hiểm và cũng được giải cứu. Tổng cộng cả năm người đều an toàn và trong tình trạng ổn định.

“Trực thăng MH-60R Sea Hawk của Hải quân Mỹ rơi xuống Biển Đông lúc khoảng 14h45p (giờ địa phương). Sau đó, vào lúc 15 giờ 15 phút, một chiến đấu cơ F/A-18F Super Hornet thuộc phi đội ‘Fighting Redcocks’ của Không đoàn tiêm kích tấn công (VFA) 22 cũng rơi xuống biển Biển Đông trong khi thực hiện nhiệm vụ bay thường lệ từ tàu sân bay Nimitz”, thông cáo nêu rõ.

Nguyên nhân của hai vụ tai nạn đang được điều tra, Hải quân Mỹ cho biết.

Tàu sân bay USS Nimitz đang trên đường trở về cảng tại Căn cứ Hải quân Kitsap (bang Washington), sau nhiều tháng hoạt động tại Trung Đông trong khuôn khổ phản ứng của Mỹ trước các vụ Houthi tấn công tàu hàng thương mại. Và Biển Đông nằm trong hành trình đó. Đây được cho là chuyến hải trình cuối cùng của tàu Nimitz trước khi chính thức ngừng hoạt động.

Một tàu sân bay khác của Mỹ – USS Harry S. Truman – cũng đã gặp một loạt sự cố trong những tháng gần đây khi triển khai tại Trung Đông.

Hồi tháng 12 năm ngoái, tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Gettysburg đã bắn nhầm và làm rơi một tiêm kích F/A-18 thuộc tàu Truman.

Đến tháng 4, một chiếc F/A-18 khác bị trượt khỏi sàn chứa máy bay và rơi xuống Biển Đỏ.

Tháng 5, thêm một tiêm kích F/A-18 khi hạ cánh trên tàu Truman tại Biển Đỏ đã rơi khỏi boong sau khi không móc được dây cáp hãm, buộc hai phi công ấn nút giải phóng ghế thoát hiểm.

Không có quân nhân nào thiệt mạng trong các vụ việc nói trên, song kết quả điều tra các sự cố đó đến nay vẫn chưa được công bố.