Lo ngại Trung Quốc, Mỹ quyết trục vớt hai máy bay rơi xuống đáy Biển Đông

Mỹ đã điều tàu cứu hộ USNS Salvor tới Biển Đông để trục vớt hai xác máy bay chìm dưới đáy biển. Ảnh: CNN.

Hai máy bay trên gặp nạn chỉ cách nhau khoảng 30 phút khi đang hoạt động trên tàu sân bay USS Nimitz trong một nhiệm vụ thường lệ cuối tháng 10. Tất cả thành viên tổ bay đều được giải cứu, và đến nay chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân. Tổng thống Mỹ Donald Trump khi đó gợi ý với báo giới rằng “nhiên liệu nhiễm bẩn” có thể là lý do.

Hôm 20/11, hải quân Mỹ xác nhận với CNN rằng tàu cứu hộ USNS Salvor đang làm nhiệm vụ tại Biển Đông trong vai trò trục vớt. Hải quân Mỹ không tiết lộ vị trí chính xác của khu vực tìm kiếm.

Theo tài liệu của hải quân Mỹ, tàu USNS Salvor có thể nâng các vật thể nặng tới 300 tấn từ đáy biển, trong khi tiêm kích F/A-18 có trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 33 tấn và MH-60 khoảng 11 tấn.

Dù đó không phải những mẫu khí tài hiện đại nhất, giới phân tích cho rằng, xác tiêm kích F/A-18 và trực thăng MH-60 vẫn có thể đem lại giá trị tình báo nếu rơi vào tay Trung Quốc.

“Nếu Trung Quốc tiếp cận được khung máy bay và các hệ thống điện tử còn nguyên, họ sẽ có được những dữ liệu quan trọng về công nghệ và phân tích các điểm yếu chiến thuật”, Carl Schuster, cựu Giám đốc Trung tâm Tình báo của Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ, nói với CNN.

Ông Schuster lưu ý, cho đến nay, Trung Quốc chưa từng tiếp cận được bất cứ máy bay F/A-18 hoàn chỉnh nào. Nếu điều này xảy ra, Bắc Kinh có thể tận dụng để cải thiện dòng tiêm kích hạm J-15.

Đối với MH-60, chiếc trực thăng này mang theo các hệ thống săn ngầm được cho là tiên tiến hơn so với năng lực hiện tại của Trung Quốc. “Trung Quốc đang ưu tiên nâng cấp năng lực chống tàu ngầm. Vì vậy, thu được chiếc trực thăng này sẽ là mục tiêu rất có giá trị”, ông Schuster nói.

Nỗ lực thu hồi lần này gợi nhớ sự cố năm 2022, khi tiêm kích tàng hình F-35 rơi trong lúc hạ cánh xuống tàu sân bay USS Carl Vinson ở Biển Đông. Sau hơn một tháng, đội cứu hộ Mỹ trục vớt thành công máy bay từ độ sâu 3.700 m.

Trong một vụ việc tương tự, tháng 11/2021, tiêm kích F-35B của Không quân Hoàng gia Anh cất cánh từ tàu sân bay HMS Queen Elizabeth và rơi xuống Địa Trung Hải chỉ vài phút sau khi cất cánh.

Chiếc máy bay trị giá hơn 100 triệu USD được đánh giá trang bị công nghệ tàng hình tối mật. Ngay lập tức, Anh và NATO triển khai chiến dịch thu hồi khẩn cấp, bởi lo ngại Nga có thể tìm cách trục vớt để khai thác công nghệ.

Sau đó, đội cứu hộ Anh đã thu hồi thành công máy bay từ đáy biển trước khi bất kỳ lực lượng nào khác có thể tiếp cận.