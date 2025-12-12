VNeTraffic tự động gửi thông báo sau 2 giờ kể từ khi hệ thống ghi nhận vi phạm

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) phối hợp với các đơn vị liên quan phát triển ứng dụng VNeTraffic, nhằm hỗ trợ tối đa người dân trong việc tham gia giao thông. Ứng dụng đã được kết nối với Ứng dụng định danh Quốc gia và căn cước công dân, cho phép những cá nhân đã nâng cấp mức độ 2 tại VNeID tự động được chuyển sang mức độ 2 tại VNeTraffic.

Đối với chủ xe đứng tên trên giấy đăng ký và có tài khoản mức độ 2 trên VNeTraffic, sau khoảng 2 giờ kể từ khi hệ thống phát hiện vi phạm, tra cứu và xác định chủ xe, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo vi phạm. Đây là bước đầu trong tiến trình xử lý vi phạm giao thông, tiếp theo là lập biên bản và ra quyết định xử phạt.

Hiện nay, với các vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát hoặc thông tin quần chúng nhân dân phản ánh (qua số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng CSGT, trang thông tin điện tử Cục CSGT trên mạng xã hội Facebook hoặc ứng dụng VNeTraffic), nếu chủ xe đã cài đặt và sử dụng ứng dụng, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo vi phạm.

Tiến tới trong năm 2026, nếu chủ xe đồng ý với thông báo vi phạm, điều này sẽ tương đương việc lập biên bản. Hệ thống sẽ ra quyết định xử phạt để công dân thi hành, có thể lựa chọn nộp phạt trực tiếp trên ứng dụng hoặc qua Cổng dịch vụ công Quốc gia.