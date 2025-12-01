Báo Mỹ: Ông Trump ra tối hậu thư với ông Maduro

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: AFP

Miami Herald ngày 30/11 đưa tin, “tối hậu thư” của ông Trump được đưa ra qua một cuộc điện đàm với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, trong đó Mỹ đề nghị bảo đảm đưa ông Maduro, cùng phu nhân Cilia Flores và con trai của họ rời khỏi Venezuela một cách an toàn – nhưng chỉ với điều kiện ông Maduro chấp nhận từ chức ngay lập tức.

Phía Mỹ cho biết cuộc trao đổi đã rơi vào bế tắc, và chỉ vài giờ sau đó Washington đột ngột gia tăng sức ép.

Một nguồn tin nói với tờ Miami Herald rằng điểm bế tắc nằm ở việc ông Maduro yêu cầu “miễn trừ truy cứu trên phạm vi quốc tế cho mọi cáo buộc nhắm đến ông cùng chính quyền Venezuela hiện tại, nhưng yêu cầu này bị bác bỏ”.

“Điểm thứ hai là chính quyền của ông Maduro muốn giữ quyền kiểm soát lực lượng vũ trang. Đổi lại, họ sẽ cho phép tổ chức bầu cử tự do”, theo nguồn tin của Miami Herald.

Nguồn tin này còn tiết lộ, vấn đề cuối cùng là thời điểm, khi Washington yêu cầu ông Maduro phải từ chức ngay lập tức – điều mà Caracas không chấp nhận.

Ngày 29/11, ông Trump tuyên bố không phận Venezuela sẽ được coi là ‘đóng hoàn toàn’.

Miami Herald cũng cho biết phía ông Maduro đã tìm cách sắp xếp thêm một cuộc điện đàm với Washington sau cuộc điện đàm đầu tiên nhưng không nhận được phản hồi.

Theo nhận định của một số chuyên gia, ông Maduro và những nhân vật chủ chốt trong chính quyền Venezuela có thể đang đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng nhất từ trước đến nay.

“Tôi nghĩ các chiến dịch của Washington sẽ bắt đầu trong thời gian ngắn nữa”, cựu nhà ngoại giao Venezuela Vanessa Neumann nói với Fox News Digital.

“Việc đóng không phận là tín hiệu – một cảnh báo công khai rất rõ – có thể sẽ có các đòn tấn công bằng tên lửa”, bà Neumann nói.

“Các mục tiêu đã được xác định qua những chiến dịch bí mật trong nhiều năm qua. Tức là bản đồ đã rất rõ ràng”, bà Vanessa nói thêm.

Ngày 30/12, trên chiếc Không lực Một, ông Trump nói với báo giới rằng không nên “suy diễn gì thêm” từ tuyên bố đóng không phận khi được hỏi liệu một cuộc tấn công có sắp diễn ra hay không.