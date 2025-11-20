Báo Mỹ: Tướng Nga chỉ huy hơn 120 đặc nhiệm, hoạt động ở Venezuela từ đầu năm

Binh sĩ quân đội Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TWZ.

Theo tờ TWZ, thượng tướng Oleg Makarevich, người đứng đầu Lực lượng Đặc nhiệm “Equator Task Force” (ETF) của Bộ Quốc phòng Nga, được cho là đang chỉ huy 120 quân nhân Nga tại Venezuela.

Hoạt động triển khai này diễn ra từ đầu năm và không liên quan căng thẳng Mỹ – Venezuela hiện nay. Nhóm đặc nhiệm ETF đóng vai trò huấn luyện lực lượng sở tại về nhiều nội dung, đặc biệt hướng dẫn quân nhân Venezuela điều khiển máy bay không người lái (UAV).

“Họ là cố vấn quân sự và cũng là giáo viên”, ông Budanov nói với tờ TWZ. “Đó là hoạt động cố vấn, huấn luyện”. Ông Budanov nói thêm rằng, nhóm ETF có thể hỗ trợ Venezuela thu thập thông tin tình báo.

Theo ông Budanov, phái bộ của Nga tại Venezuela tồn tại nhiều năm theo hình thức luân phiên và không có dấu hiệu tăng quy mô kể từ khi Mỹ triển khai lực lượng tại vùng biển Caribe. Tuy nhiên, thượng tướng Makarevich, người đã nhận nhiệm vụ từ đầu năm, dường như được gia hạn thêm thời gian ở lại Venezuela, thay vì chỉ lưu lại khoảng sáu tháng theo thông lệ

Thượng tướng Makarevich gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TWZ.

Ông Budanov nhận định nhóm của tướng Nga Makarevich có khả năng sẽ vẫn ở lại Venezuela kể cả khi Mỹ phát động chiến dịch quân sự. “Tôi nghĩ họ sẽ đứng sau hậu trường và Nga sẽ cố gắng đối thoại với Mỹ vì đơn vị của họ đang ở Venezuela”, ông Budanov nói.

Tài liệu tình báo mà ông Budanov chia sẻ với báo Mỹ cho thấy thượng tướng Makarevich và khoảng 90 đặc nhiệm hiện diện tại thủ đô Caracas. Số còn lại triển khai ở thành phố Maracaibo, La Guaira và đảo Aves.

Liên quan tuyên bố của một nghị sĩ Nga rằng Moscow gần đây cung cấp cho Venezuela hệ thống phòng không Pantsir-S1 và Buk-M2E, ông Budanov nói: “Buk-M2 thì chúng tôi đã thấy, còn Pantsir thì chúng tôi không rõ”.

Một tài liệu khác do ông Budanov cung cấp mô tả chi tiết hơn vai trò của nhóm ETF, cho thấy lực lượng Nga huấn luyện Venezuela ở nhiều mảng, đánh giá năng lực tác chiến của quân đội nước này, từ bộ binh, pháo binh, không quân, đơn vị điều khiển UAV và nhiều lĩnh vực khác.

Thượng tướng Makarevich sinh năm 1962, từng tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine với vai trò là tư lệnh cánh quân Dnipro, phụ trách chiến đấu ở vùng Kherson. Ông đảm nhận vai trò này cho đến tháng 10/2023.