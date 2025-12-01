Bão số 15 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, miền Trung hứng đợt mưa lớn

Bão số 15 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (01/12), bão số 15 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9. Hầu như ít di chuyển.

Bão số 15 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Dự báo đến 1 giờ ngày 2/12, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km/h. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở 14,10°N – 111,10°E, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai – Đắk Lắk khoảng 200 km về phía Đông. Cường độ gió cấp 6, giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 3 ảnh hưởng vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi tỉnh Gia Lai – Đắk Lắk (12,00°N – 15,50°N; 110,00°E – 112,00°E).

13 giờ ngày 2/12, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam khoảng với tốc độ khoảng 10 km/h. Vị trí ở 13,70°N – 110,50°E, trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Gia Lai – Đắk Lắk. Hệ thống suy yếu dần, giảm xuống dưới cấp 6 và tan thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Miền Trung hứng đợt mưa lớn

Do tác động của hoàn lưu bão số 15 và không khí lạnh từ phương bắc tràn xuống, từ đêm mai đến hết 3/12, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa mưa 70-120 mm, có nơi trên 180 mm.

Từ đêm 3/12 đến ngày 5/12, mưa mở rộng ra phía bắc. Khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi mưa 50-150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Nguy cơ mưa cường độ lớn trên 100 mm trong ba giờ. Tại Quảng Trị đến phía đông Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông và địa hình đón gió từ dãy Trường Sơn nên xảy ra mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Miền Trung sắp hứng đợt mưa lớn.

So với đợt mưa ngày 16-21/11 ở Nam Trung Bộ, lượng mưa này không lớn, nhưng đất đai đã ngấm nước, có vết nứt hoặc sạt lở nên vẫn gây nguy hiểm. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng cục bộ có thể xảy ra ở các khu vực trũng thấp trong thời gian xảy ra mưa lớn. Bên cạnh đó, do miền Trung liên tiếp hứng chịu mưa đặc biệt lớn trong tháng 10 và tháng 11, dẫn đến các khu đồi núi bị bão hoà nước, liên kết yếu, làm tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Dự báo xa hơn, trong tháng 12, miền Trung có thể tiếp tục hứng chịu các đợt mưa lớn do hình thái gây mưa điển hình là không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió động và địa hình đón gió của dãy Trường Sơn.

Trước đó trung tuần tháng 11, Nam Trung Bộ mà trọng tâm là các tỉnh Đăk Lăk, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng mưa đặc biệt lớn, phổ biến 300-600 mm, nhiều nơi trên 1.000 mm. Lũ nhiều sông như Kỳ Lộ (Đắk Lắk), sông Ba, sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) vượt mức lịch sử.

Mưa lũ khiến 98 người chết, 10 người mất tích, lúc cao điểm gần 300.000 ngôi nhà ngập, gần 430 nhà sập, gần 2.100 nhà hư hỏng. Hệ thống công trình công như đường, trường học, trạm y tế bị hư hại nghiêm trọng. Thiệt hại kinh tế hơn 14.300 tỷ đồng.