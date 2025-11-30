Bị Tổng thống Trump tuyên bố đóng cửa không phận, Venezuela phản ứng ra sao?

Trong bài đăng trên mạng xã hội riêng Truth Social ngày 29/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: "Gửi đến tất cả hãng hàng không, phi công, những kẻ buôn ma túy và buôn người, hãy coi như toàn bộ không phận phía trên và xung quanh Venezuela đã bị đóng cửa hoàn toàn".

Tuyên bố được đưa ra sau khi Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ FAA cảnh báo các hãng hàng không thận trọng về "tình huống nguy hiểm tiềm ẩn" khi bay qua không phận Venezuela, viện dẫn lý do tình hình an ninh xấu đi và hoạt động quân sự gia tăng đáng kể ở Venezuela và khu vực lân cận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Phản ứng trước tuyên bố mới của ông chủ Nhà Trắng, Reuters đưa tin, chính phủ Venezuela đã lập tức lên án, gọi những bình luận của ông Trump là "đại diện cho một hành động thù địch, đơn phương và tùy tiện, không phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế".

Trên thực tế, thời gian qua, Tổng thống Trump đã nhiều lần cáo buộc Venezuela hỗ trợ các “tổ chức khủng bố ma túy”, cho rằng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đích thân lãnh đạo một tổ chức buôn bán ma túy quy mô lớn.

Về phần mình, nhà lãnh đạo Venezuela nhiều lần bác bỏ cáo buộc có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp, khẳng định những cáo buộc này chỉ là một phần trong nỗ lực của Washington nhằm lật đổ ông.

Trong khi đó, từ đầu tháng 9, quân đội Mỹ đã tiến hành ít nhất 21 cuộc tấn công nhằm vào các thuyền nhỏ trong vùng biển quốc tế ở Caribe và các khu vực khác, với tuyên bố rằng các tàu này được sử dụng bởi những kẻ buôn lậu ma túy.