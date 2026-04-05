Mỹ giải cứu sĩ quan F-15 mắc kẹt ở Iran như thế nào?

Một chiếc tiêm kích F-15 của Không quân Mỹ. (Ảnh: Wikipedia)

Người này là sĩ quan điều khiển vũ khí, bị thương sau khi nhảy dù khỏi máy bay hôm 3/4, nhưng vẫn có thể đi lại và trốn trong vùng núi hơn 1 ngày để tránh bị bắt giữ, 1 quan chức cho biết.

Vụ bắn hạ F-15 trở thành cơn ác mộng đối với quân đội Mỹ, vì Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng ráo riết truy tìm sĩ quan Mỹ mất tích ở vùng tây nam nước này. Cả 2 thành viên tổ bay đều đã được giải cứu trong chiến dịch do đặc nhiệm tiến hành trong lãnh thổ Iran.

Một quan chức cho biết, chiến dịch giải cứu ngày 4/4 do đơn vị biệt kích tinh nhuệ thực hiện, với hỏa lực yểm trợ dày đặc từ trên không. Lực lượng Mỹ đã sử dụng hỏa lực mạnh và toàn bộ lực lượng đã rút khỏi Iran sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Theo 2 nguồn tin, phi công và sĩ quan điều khiển vũ khí của chiếc F-15 đã liên lạc được với nhau qua hệ thống thông tin, sau khi họ nhảy dù hôm 3/4.

Phi công được giải cứu chỉ vài giờ sau khi máy bay bị bắn rơi. Trong chiến dịch này, Iran đã tấn công 1 trực thăng Black Hawk của Mỹ, khiến thành viên tổ bay bị thương, nhưng máy bay vẫn có thể tiếp tục di chuyển.

Việc xác định vị trí và giải cứu phi công mất hơn 1 ngày.

Đến ngày 4/4, thành viên thứ 2 được xác định vị trí và chiến dịch giải cứu bắt đầu, trong khi IRGC cũng điều lực lượng tới khu vực nhằm ngăn chặn, các quan chức Mỹ cho biết.

Máy bay Không quân Mỹ không kích vào lực lượng Iran để ngăn họ tiếp cận khu vực. Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các quan chức cấp cao đã theo dõi chiến dịch từ Phòng Tình huống tại Nhà Trắng.

Ông Trump đã xác nhận chiến dịch giải cứu trên mạng xã hội Truth Social, gọi đây là “một trong những chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn táo bạo nhất trong lịch sử Mỹ”.

Ông cho biết đại tá được giải cứu “bị thương nhưng sẽ ổn”.

“Người chiến binh dũng cảm này đã ở sau chiến tuyến của đối phương, trong vùng núi hiểm trở của Iran, bị kẻ thù truy lùng gắt gao từng giờ”, ông Trump viết.

Ngoài chiếc F-15 và trực thăng Black Hawk, Iran còn bắn hạ 1 máy bay cường kích A-10 hôm 3/4, gây hoài nghi về tuyên bố của ông Trump và các quan chức rằng Mỹ kiểm soát hoàn toàn bầu trời Iran. Phi công chiếc A-10 đã kịp bay về khu vực an toàn trước khi nhảy dù.

Ông Trump cho rằng việc cả 2 thành viên tổ bay được giải cứu mà không có ai thiệt mạng chứng tỏ Mỹ vẫn có “ưu thế và quyền kiểm soát áp đảo trên không”.

Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao những ngày gần đây hầu như không đạt tiến triển, các nguồn tin nắm được tình hình cho biết.

Ngày 4/4, ông Trump cảnh báo rằng “địa ngục sẽ giáng xuống” Iran nếu nước này không mở eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ. Trước đó, ông đe dọa tấn công cơ sở hạ tầng dân sự như nhà máy điện của Iran.

Đáp lại, Thiếu tướng Ali Abdollahi Aliabadi, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya tại Tehran, cảnh báo “cánh cổng địa ngục sẽ mở ra với các người” nếu hạ tầng của Iran tiếp tục bị tấn công, hãng tin Mehr đưa tin.