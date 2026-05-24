Những tiết lộ 'rợn người' về nghi phạm vụ nổ súng gần Nhà Trắng

Một vụ nổ súng nghiêm trọng xảy ra ngay trước cổng Nhà Trắng chiều tối 23/5 (giờ Mỹ), khiến lực lượng an ninh Mỹ phải nổ súng tiêu diệt một nghi phạm 21 tuổi.

Danh tính đối tượng được xác định là Nasire Best, đến từ bang Maryland. Đối tượng này vốn không còn xa lạ với lực lượng an ninh Nhà Trắng khi liên tục trở thành "cái gai" trong mắt các cơ quan chức năng suốt chưa đầy 1 năm qua.

Trước khi bị bắn chết trong cuộc đụng độ trực tiếp với mật vụ Mỹ, Nasire từng nhiều lần tìm cách tiếp cận các khu vực được kiểm soát nghiêm ngặt trong khuôn viên Nhà Trắng. Nasire còn tự xưng là Chúa Jesus, Osama bin Laden và bộc lộ những dấu hiệu đe dọa tính mạng của Tổng thống Donald Trump.

Đối tượng Nasire Best vốn không còn xa lạ với lực lượng an ninh Nhà Trắng. Ảnh: Cơ quan Mật vụ Mỹ

Theo các tài liệu tòa án cùng nguồn tin từ các cơ quan thông tấn lớn như New York Times, New York Post và CNN, thanh niên 21 tuổi này liên tục lảng vảng quanh các chốt kiểm soát, hỏi han cách thức xâm nhập trái phép và cố tình gây rối để được cảnh sát bắt giữ.

Cụ thể, vào tháng 6/2025, Nasire bị bắt sau khi cố tình chặn lối xe ra vào gần Nhà Trắng với lời tuyên bố hoang tưởng rằng mình là "Chúa Jesus" và "muốn bị bắt". Sau vụ việc, Nasire bị đưa vào viện tâm thần Washington để đánh giá tâm lý bắt buộc.

Tuy nhiên, chỉ 2 tuần sau, vào ngày 10/7/2025, Nasire tiếp tục vượt qua chốt kiểm soát dành cho người đi bộ bằng cách đi ngược chiều cửa kiểm soát ra vào và bị bắt giữ lần thứ hai. Dù tòa án sau đó ra lệnh cấm Nasire tiếp cận khu vực Nhà Trắng, đối tượng này vẫn ngang nhiên vi phạm và bị phát lệnh truy nã.

Do những biểu hiện đáng ngại này, Cơ quan Mật vụ Mỹ đã đưa Nasire Best vào danh sách theo dõi từ lâu và liệt đối tượng vào dạng "rối loạn cảm xúc". Trên mạng xã hội, Nasire cũng từng tự nhận mình là "Osama bin Laden thật sự" và đăng ít nhất một bài viết thể hiện rõ ý định gây hại cho Tổng thống Donald Trump.

Sự việc đẩy lên đỉnh điểm vào tối 23/5, khi Nasire tiếp tục tiếp cận chốt kiểm soát gần giao lộ giữa Phố 17 và Đại lộ Pennsylvania NW. Vào khoảng 18h10 tối cùng ngày, đối tượng bất ngờ rút súng từ trong túi ra và nổ súng thẳng về phía các đặc vụ.

Mật vụ Mỹ ngay lập tức đáp trả quyết liệt, bắn trúng nghi phạm và khiến y tử vong trên đường đến bệnh viện. Vụ đụng độ cũng khiến một người dân vô tội đứng gần đó bị trúng đạn.

Tiếng súng vang lên liên tiếp buộc Nhà Trắng phải tiến hành phong tỏa khẩn cấp trong khoảng nửa tiếng. Các nhà báo đang làm việc bên trong khu phức hợp nghe thấy loạt súng đã nhanh chóng chạy vào phòng họp báo để trú ẩn theo yêu cầu của lực lượng an ninh.

Đối tượng Nasire Best bị lực lượng an ninh Mỹ bắn hạ sau khi nổ súng gần Nhà Trắng. Ảnh: Getty Images

Tại thời điểm xảy ra vụ nổ súng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ở bên trong làm việc và hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự cố. Ngay sau đó, ông đã chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social, dành lời ca ngợi cho hành động "nhanh chóng và chuyên nghiệp" của lực lượng mật vụ.

Đồng thời, Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh nghi phạm là kẻ có "lịch sử bạo lực và có thể ám ảnh" với Nhà Trắng - công trình mà ông gọi là "cấu trúc quý giá nhất của đất nước".

Đây là vụ việc an ninh nghiêm trọng thứ hai xảy ra tại khu vực này chỉ trong vòng một tháng. Trước đó, vào ngày 25/4, tại bữa tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, một nghi phạm khác cũng đã cố gắng xông vào nơi này khi mang theo súng shotgun, súng ngắn cùng dao.

Những sự cố nguy hiểm liên tiếp xảy ra được xem là động lực mạnh mẽ khiến Tổng thống Trump thúc đẩy kế hoạch xây dựng một phòng khiêu vũ mới tại Nhà Trắng, nơi được ông mô tả là "không gian an ninh nhất từ trước đến nay".

Các cơ quan chức năng Mỹ đang tích cực điều tra để làm rõ động cơ chính xác của Nasire Best. Tuy nhiên, chuỗi hành vi mang tính lặp lại, những tuyên bố hoang tưởng cùng các dấu vết cực đoan trên mạng xã hội của nghi phạm đã phác họa nên một bức tranh đáng báo động về tình hình an ninh xung quanh khu vực quyền lực cốt lõi của nước này.