Nguyên nhân vụ xe ô tô 7 chỗ tông xe đầu kéo khiến 4 người tử vong, 2 người bị thương

Ngày 11-12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức họp đánh giá nguyên nhân, giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết 4 người, 2 người bị thương, xảy ra ngày 26-11-2025, tại Km 42+600 Quốc lộ 1, xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn.

Căn cứ kết quả điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế Lại Quang Nhân điều khiển xe ô tô 7 chỗ biển số 19A-483.xx chạy hướng Lạng Sơn - Hà Nội, không chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Vi phạm hệ thống báo hiệu đường bộ, đi không đúng làn đường và trong cơ thể có ma túy Amphetamine. Xe ô tô do tài xế Nhân điều khiển đã va chạm mạnh với xe ô tô đầu kéo biển số 98E-000.xx kéo theo rơ moóc biển số 98R-013.xx do tài xế P.V.D. điều khiển chạy theo hướng ngược lại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và khởi tố bị can, tạm giam đối với Lại Quang Nhân để điều tra theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ trách nhiệm của lái xe và chủ doanh nghiệp xe ô tô đầu kéo biển số 98E-000.xx kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 98R-013.xx trong việc vi phạm chở hàng vượt quá tải trọng 35%.

Được biết, sau khi xảy ra tai nạn, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức các lực lượng ứng cứu, cấp cứu, thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu các gia đình có người bị nạn; khảo sát, đánh giá hiện trạng đoạn đường qua vị trí Km42+600 để sơn dặm lại các vạch kẻ đường, gờ giảm tốc, phát quang tầm nhìn và cắm biển báo hạn chế tốc độ 50km/giờ…

Yêu cầu, các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giao thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kịp thời phát hiện, khắc phục các "điểm đen" về tai nạn giao thông. Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo khép kín địa bàn 24/24 giờ; kiên quyết xử lý triệt để các vi phạm.

Các đơn vị thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông với các nội dung, hình thức phù hợp đối tượng tiếp nhận; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của Ban An toàn giao thông tỉnh và các thành viên; có biện pháp quản lý phương tiện, người lái để kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm…

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin vào khoảng 12 giờ 48 phút ngày 26-11, tại Km 42+600 quốc lộ 1, thuộc địa phận thôn Hợp Nhất, xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô đầu kéo BKS 98E-000.xx, kéo theo sơ-mi rơ-moóc BKS 98R-013.xx do ông P.V.D. (SN 1981, trú tại xã Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển đi hướng Hà Nội - Lạng Sơn với xe ô tô BKS 19A-483.xx do Lại Quang Nhân (SN 1993, trú xã Thường Tín, TP Hà Nội) điều khiển theo hướng ngược lại.

Hậu quả vụ tai nạn là 4 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Khu Vực Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Các nạn nhân đều đi trên ô tô 7 chỗ. Ngoài ra, vụ tai nạn khiến 2 xe ô tô bị hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại 200 triệu đồng.