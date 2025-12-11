Diễn biến “nóng” liên tiếp tại bán đảo Crimea

"Đã có khoảng 5 vụ nổ trong khu vực sân bay Hvardiyske trên bán đảo Crimea hôm 10-12" - theo kênh Telegram Krymsky Veter.

Không lâu sau đó có thêm 3 tiếng nổ nữa vang lên tại khu vực sân bay Hvardiyske. "Dịch vụ vận tải hành khách đường biển ở Sevastopol cũng đã bị đình chỉ hoạt động vì lý do an ninh"- kênh Telegram Krymsky Veter nêu rõ.

Nhiều tiếng nổ liên tiếp vang lên gần sân bay Hvardiyske trên báo đảo Crimea do Nga kiểm soát hôm 10-12. Ảnh minh hoạ: Unsplash.com

Hãng thông tấn Ukrinform cho hay lực lượng đặc nhiệm Ghosts thuộc Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine đã tấn công 8 mục tiêu của Nga tại Crimea trong 2 tuần qua, bao gồm một máy bay ném bom Su-24, 3 trạm radar và một đoàn tàu chở hàng.

Hiện chưa có thông tin chính thức từ phía Nga về nguyên nhân hay mức độ thiệt hại.

Cùng với diễn biến tại Hvardiyske và Sevastopol, khu vực Kerch ở Crimea cũng ghi nhận các hoạt động phòng thủ mới từ phía Nga.

Kênh Crimean Wind cho biết một tuyến công sự mới đang được xây dựng gần xưởng đóng tàu Kerch, nơi chế tạo tàu chiến cho Hải quân Nga.

"Dọc bờ xưởng đóng tàu Zaliv đã xuất hiện một số công sự, bao gồm các điểm bắn với súng máy phòng không, cũng như thiết bị giám sát. Các điểm này được làm bằng bê tông, bổ sung thêm mái che bằng gỗ và các buồng bảo vệ nhằm tránh mưa gió" - kênh Crimean Wind mô tả.

Để củng cố khả năng phòng thủ, Nga còn triển khai một pháo phòng không AK-630 đặt trên tàu nhằm đối phó với các đòn tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Một tuyến công sự mới đang được Nga xây dựng gần xưởng đóng tàu Kerch trên bán đảo Crimea. Ảnh: Crimean Wind

Lực lượng Nga hồi đầu năm từng dùng xà lan phong tỏa lối vào vịnh gần xưởng Zaliv nhằm ngăn nguy cơ bị tấn công bằng phương tiện không người lái trên mặt nước.

Xưởng Zaliv vẫn đang tiếp tục dự án đóng tàu đổ bộ đa năng Ivan Rogov thuộc Dự án 23900 – theo hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine.