50 tiêm kích Israel ồ ạt oanh tạc boongke Tehran, bộ chỉ huy Iran vẫn sống sót

50 tiêm kích Israel ồ ạt oanh tạc boongke Tehran, bộ chỉ huy Iran được cho là vẫn sống sót. Ảnh IT/FB

Cho đến nay, ít nhất 1.332 người tại Iran đã thiệt mạng kể từ khi chiến tranh bùng nổ, theo số liệu mới nhất từ các hãng truyền thông nhà nước Iran.

Tuy nhiên, các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Tehran đến nay vẫn chưa phá hủy được mạng lưới chỉ huy và kiểm soát quân sự của Iran, theo các nguồn tin từ Anh.

Các nguồn tin trong Bộ Ngoại giao Anh cho rằng cấu trúc chỉ huy của Iran đã bị suy yếu, nhưng vẫn còn hoạt động, dù Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã bị sát hại hôm thứ Bảy.

Các nguồn tin cũng cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh đã chậm lại, có thể do Iran muốn bảo toàn kho vũ khí, đồng thời vì các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã phá hủy nhiều cơ sở quân sự quan trọng của Iran.

Tiêm kích Israel ồ ạt tấn công boongke chỉ huy ở Tehran

Cuộc xung đột hiện đã bước sang ngày thứ bảy. Quân đội Israel cho biết họ đã mở thêm một làn sóng không kích mới vào Iran, trong đó 50 máy bay chiến đấu đã tấn công một boongke chỉ huy quân sự ở Tehran.

Nhân chứng tại Iran cho biết các cuộc không kích gần đây đặc biệt dữ dội, với những vụ nổ mạnh làm rung chuyển nhiều khu dân cư tại thủ đô và khiến người dân hoảng loạn.

Một số cư dân Tehran nói với BBC rằng các cuộc tấn công xảy ra “vài giờ một lần”.

Trong khi đó, Iran cũng phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Kuwait, Qatar, Saudi Arabia và Bahrain, được cho là nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ và cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm các đường ống dầu mỏ.

Ông Trump yêu cầu Iran “đầu hàng vô điều kiện”

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Iran “đầu hàng vô điều kiện”, khẳng định Mỹ sẽ “làm việc không ngừng nghỉ để đưa Iran thoát khỏi bờ vực hủy diệt”.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông viết: “Sau đó, với việc lựa chọn một nhà lãnh đạo TỐT và ĐƯỢC CHẤP NHẬN, chúng tôi cùng nhiều đồng minh dũng cảm sẽ làm việc không ngừng để đưa Iran trở lại từ bờ vực hủy diệt, giúp nước này mạnh hơn, tốt hơn và thịnh vượng hơn bao giờ hết. Iran sẽ có một tương lai tuyệt vời. Hãy khiến Iran tuyệt vời trở lại MIGA”.

Nhà Trắng cho biết Mỹ đang tiến gần tới việc kiểm soát không phận Iran, và các mục tiêu chiến dịch dự kiến hoàn thành trong vòng 4-6 tuần.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói Washington đang cân nhắc các ứng viên có thể lãnh đạo Iran, chỉ một ngày sau khi ông Trump nói Mỹ cần tham gia vào việc lựa chọn lãnh đạo tiếp theo của nước này.

Nga - Iran trao đổi sau khi Đại giáo chủ Khamenei bị sát hại

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về tình hình Trung Đông.

Theo truyền thông Iran, ông Putin đã gửi lời chia buồn về cái chết của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và kêu gọi chấm dứt “hành động xâm lược vũ trang” chống lại Iran.

Trước đó, Washington Post đưa tin Nga đã chia sẻ thông tin tình báo với Iran về vị trí các máy bay Mỹ.

Liên Hợp Quốc cảnh báo

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cảnh báo xung đột ở Trung Đông có thể “vượt khỏi tầm kiểm soát của bất kỳ ai”.

Ông nhấn mạnh: “Các cuộc tấn công phi pháp ở Trung Đông và những nơi khác đang gây ra đau khổ to lớn cho dân thường và đặt ra rủi ro nghiêm trọng đối với kinh tế toàn cầu, đặc biệt là những người dễ tổn thương nhất”.