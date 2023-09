Một cổ phiếu ngành BĐS tăng gần 81% trong 2 tháng, bất ngờ bị đình chỉ giao dịch

Cụ thể, ngày 8/9/2023, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã có văn bản gửi Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest; mã Ck: HPX) về việc cổ phiếu HPX rơi vào diện đình chỉ giao dịch.

Nguyên nhân là do Hải Phát Invest tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

304,2 triệu cổ phiếu HPX đang lưu hành trên thị trường sẽ bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện bị đình chỉ giao dịch

Theo đó, HoSe đã có công văn nhắc nhở Đầu tư Hải Phát về việc chậm công bố thông tin Báo cáo Tài chính quý 2/2023 và Báo cáo Tài chính soát xét bán niên năm 2023. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Đầu tư Hải Phát đã công bố thông tin Báo cáo Tài chính quý 2/2023 (riêng lẻ và hợp nhất), tuy nhiên vẫn chưa công bố thông tin Báo cáo Tài chính soát xét bán niên năm 2023 (riêng lẻ và hợp nhất).

Trước đó, kể từ ngày 11/7/2023, cổ phiếu HPX đã bị HoSE đưa vào diện cảnh báo do Đầu tư Hải Phát chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2022. Ngoài ra, do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 nên cổ phiếu HPX bị hạn chế giao dịch, chỉ được giao dịch vào phiên chiều kể từ ngày 23/5. Đầu tư Hải Phát cho biết, việc chậm công bố báo cáo tài chính là do biến động lớn về cổ đông và những tác động tiêu cực của thị trường.

Với quyết định nêu trên của HoSE, 304,2 triệu cổ phiếu HPX đang lưu hành trên thị trường sẽ bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện bị đình chỉ giao dịch. Hiện HoSE chưa công bố thời điểm chính thức sẽ đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu này.

Mặc dù vậy, trên thị trường, giá cổ phiếu HPX lại tăng mạnh trong thời gian gần đây. Từ đầu tháng 7/2023 tới nay, cổ phiếu HPX có diễn biến giá khá tích cực, khi tăng từ mức 4,04 nghìn đồng/cổ phiếu (ngày 12/7) đã tăng lên mức 7,31 nghìn đồng/cổ phiếu (ngày 8/9), tương đương gần 81%. Thậm chí, ngay trong phiên HOSE có văn bản thông báo việc sẽ đình chỉ giao dịch, ngày 8/9/2023, cổ phiếu này vẫn tăng từ mức 7,2 nghìn đồng lên mức 7,31 nghìn đồng/cổ phiếu.

Theo các chuyên gia, mặc dù cơ hội mở rộng đà tăng điểm vẫn hiện hữu, trong phiên giao dịch đầu tuần, VN-Index nhiều khả năng sẽ trải qua các nhịp điều chỉnh giằng co nhằm thiết lập một mặt bằng giá vững chắc hơn với ngưỡng hỗ trợ gần được đặt quanh 1.22x.

CTCK KB Việt Nam (KBSV) khuyến nghị nhà đầu tư tránh mua đuổi, chỉ gia tăng một phần tỷ trọng trading trong các nhịp điều chỉnh về hỗ trợ của cổ phiếu.

CTCK Tân Việt (TVSI) thì cho rằng, chỉ số đã quay trở lại xu hướng tăng giá ngắn hạn. Kỳ vọng VN-Index sẽ sớm vượt đỉnh ngắn hạn trong tuần giao dịch tới và nhà đầu tư có thể tranh thủ các nhịp rung lắc để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.

Cũng trong tuần tới, chứng khoán trong nước sẽ đón một số thông tin hỗ trợ liên quan tới chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden, do đó, các chuyên gia kỳ vọng, thị trường có thể đón nhận một số thông tin hỗ trợ liên quan tới chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Bide

Ông Đinh Quang Hinh - Trưởng bộ phận vĩ mô và chiến lược thị trường, Chứng khoán VNDirect - nhận định, những thông tin này được dự báo sẽ hỗ trợ tích cực cho dòng tiền trên thị trường chứng khoán, đặc biệt là tại các nhóm ngành như bất động sản khu công nghiệp, và các ngành có tỷ trọng xuất khẩu cao sang thị trường Mỹ như thủy sản, đồ gỗ, vật liệu xây dựng.

