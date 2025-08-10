Chiếc đồng hồ 7,8 tỷ đồng của vợ tỷ phú Jeff Bezos Lauren Sánchez và lý do nó có thể sắp tăng giá

Lauren Sánchez đang đeo chiếc đồng hồ gì?

Trong chuyến nghỉ dưỡng tại Ibiza (Tây Ban Nha) tuần này, Lauren Sánchez – người vừa tổ chức đám cưới xa hoa với Jeff Bezos tại Ý hồi tháng 6 – bị bắt gặp đeo mẫu RM 07-01 “Dark Night” thuộc bộ sưu tập Intergalactic của thương hiệu Richard Mille.

Chiếc đồng hồ này được chế tác từ Carbon TPT, loại vật liệu siêu bền thường dùng cho du thuyền đua và xe F1. Vỏ ngoài nạm kim cương, kết hợp các chốt vàng đỏ. Mặt đồng hồ gắn nhiều viên đá quý, phần đế làm từ titan, và viền ngoài ốp vàng đỏ.

Trên website Richard Mille không niêm yết giá, nhưng nhiều nhà bán lẻ chào giá từ 260.000 USD đến 298.000 USD (khoảng 6,8–7,8 tỷ đồng). Đây là một trong bốn phiên bản thuộc dòng Intergalactic, lấy cảm hứng từ thuyết Big Bang về sự hình thành vũ trụ.

Lauren Sánchez từng là nhà báo, bắt đầu hẹn hò Bezos từ năm 2019 và chính thức đính hôn năm 2023. Khi đó, Bezos tặng cô một viên kim cương hồng hiếm, kiểu cắt cushion, ước tính nặng tới 30 carat, trị giá từ 3–5 triệu USD.

Trong lễ cưới, Sánchez đeo thêm một chiếc nhẫn khác kiểu oval, trị giá khoảng 4 triệu USD, cùng đôi bông tai kim cương cắt quả lê ước tính 5 triệu USD. Cô cũng từng xuất hiện với vòng cổ ngọc lục bảo Colombia hơn 200 carat và vòng tay kim cương khắc chữ “LB” theo tên riêng.

Việc Lauren liên tục xuất hiện với những món trang sức giá trị hàng triệu đô khiến cô trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông và thời trang xa xỉ.

Lauren Sánchez và tỷ phú Jeff Bezos

Tại sao giá đồng hồ Richard Mille có thể tăng mạnh?

Richard Mille là thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ nổi tiếng với thiết kế tinh xảo và số lượng sản xuất hạn chế. Nhiều ngôi sao như Rafael Nadal, Charles Leclerc, Lando Norris, Pharrell Williams hay Michelle Yeoh đều sở hữu.

Diễn viên Thành Long từng hợp tác với hãng để ra mắt mẫu RM 057 “Tourbillon Jackie Chan” có khắc hình rồng vàng-đỏ trên nền đá onyx đen, chỉ sản xuất 36 chiếc vào năm 2012. Chiếc Richard Mille đắt nhất từng bán được là RM 52-01 “Skull Tourbillon” với giá 8,25 triệu USD tại một phiên đấu giá năm 2020.

Từ tuần này, đồng hồ Thụy Sĩ nhập khẩu vào Mỹ – thị trường tiêu thụ lớn nhất – chịu thuế nhập khẩu 39%. Với nhu cầu tăng đều 14% mỗi năm từ 2019, các mẫu Richard Mille vốn đã khan hiếm có thể còn tăng giá hơn nữa.

Với mẫu “Dark Night” mà Lauren Sánchez sở hữu, mức giá gần 300.000 USD hiện tại có thể chỉ là con số khởi điểm trong thời gian tới.