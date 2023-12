LDG bất ngờ được "giải cứu" sau biến cố Chủ tịch bị bắt

Tiếp đà đi lên hôm qua, VN-Index xanh từ khi mở cửa giao dịch hôm nay, có thời điểm tăng hơn 3 điểm. Tuy nhiên, sau đó, lực cung gia tăng trong khi sức mua yếu ớt đã đẩy chỉ số đại diện sàn xuống mức tham chiếu.

Nhiều mã cổ phiếu ngành chứng khoán, ngân hàng đi xuống. Trong đó, VCB là mã có tác động mạnh nhất đến sự đi xuống của thị trường.

Nhóm bất động sản phân hoá mạnh. BCM thuộc nhóm VN30 được kéo tăng kịch trần. Bên cạnh đó, DXG tăng 2,18%, HDG tăng 1,43%, ITA tăng 4,39%, BCG tăng 2,4%,...

Kết quả hôm nay 5/12, Vn-Index giảm 4,52 điểm, tương đương 0,4%, xuống 1.115,97 điểm. HNX Index tăng 0,03 điểm (0,01%), lên 231,34 điểm. Chỉ số Upcom tăng 0,06 điểm (0,07%), lên 86,02 điểm.

Thị trường lại ngập trong sắc đỏ

Sau phiên tăng mạnh hôm qua, thanh khoản lại quay đầu giảm mạnh. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 19,8 nghìn tỷ đồng. Toàn sàn HoSE có 141 mã tăng giá, 96 mã đứng giá tham chiếu và 356 mã giảm giá.

BCM là cổ phiếu tác động tích cực nhất đến chỉ số chính khi mang về cho Vn-Index 1,13 điểm. Ở chiều ngược lại, VHM lấy đi của Vn-Index 0,85 điểm.

Khối ngoại đã bán ròng khoảng hơn 1.500 tỷ đồng trên sàn HoSE trong phiên này.

Cổ phiếu LDG của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG gây bất ngờ lớn khi ghi nhận mức khớp lệnh “khủng" lên đến hơn 37 triệu đơn vị trong phiên hôm nay. Tổng giá trị giao dịch trong phiên đạt khoảng 116 tỷ đồng. Đây là mức thanh khoản cao nhất lịch sử của cổ phiếu LDG. Trong 2 phiên 1/12 và 4/12, cổ phiếu LDG đều nằm sàn với khối lượng dư bán lên tới hàng chục triệu đơn vị.

Cổ phiếu này mở phiên với mức giá 2.990 đồng/cổ phiếu và đạt mức giá giao dịch cao nhất trong ngày là 3.390 đồng/cổ phiếu.

LDG đã rơi xuống mức dưới mệnh giá trong vòng nhiều tháng nay và liên tục dao động quanh mức 3.300 - 4.000 đồng/cổ phiếu kể từ giữa tháng 9 đến nay.

Chủ tịch Nguyễn Khánh Hưng của LDG bị bắt

Những diễn biến xấu này đối với cổ phiếu LDG trong nhiều ngày gần đây xuất hiện kể từ khi Chủ tịch LDG Nguyễn Khánh Hưng bị bắt vào ngày 30/11 vừa qua.

Theo đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Khánh Hưng để điều tra về hành vi “Lừa dối khách hàng” quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Sau khi lãnh đạo bị bắt, LDG ngay lập tức ra phát đi thông báo để trấn an các nhà đầu tư, khẳng định công ty vẫn hoạt động bình thường.

Nguồn: [Link nguồn]