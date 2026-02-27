Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Thời trang được khen đẹp đôi của Kim Tuyến và bạn gái tin đồn

Từ khi vướng tin đồn yêu đồng giới, Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh thường sánh đôi với trang phục đồng điệu.

Hôm 24/2, Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh sánh đôi dự một sự kiện làm đẹp. Cặp sao cùng chọn trang phục tông đen, pha trộn phong cách menswear cá tính và gợi cảm.

Dù diện mỗi người một kiểu dáng trang phục, cả hai tạo sự kết nối qua màu sắc cũng như cách phối trang sức metallic nổi bật.

Vài tháng nay, Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh vướng tin đồn yêu đồng giới. Cặp sao liên tục 'dính như sam' cả ở đời thường và khi đi sự kiện. Mỗi khi sánh đôi, họ diện phong cách ton sur ton.

Đồng Ánh Quỳnh và Kim Tuyến được khán giả nhận xét có tính cách đối lập tựa như 'nam châm trái dấu'. Tuy nhiên cặp sao đều chuộng phong cách quyến rũ, sexy.

Cặp sao tôn đường cong với đầm lụa ôm sát cơ thể trong một bộ ảnh. Nhiều khán giả bình luận cả hai trông 'đẹp đôi'.

Khi quay hình show, Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh rủ nhau diện áo ba lỗ cùng quần suông năng động. Cả hai liên tục có những hành động tình tứ, thể hiện sự thân mật.

Từ khi vướng tin hẹn hò với đàn em kém 8 tuổi, Kim Tuyến được khen trông trẻ trung hơn. Cô cũng thường diện những bộ cánh đậm chất Gen Z, khác biệt so với phong cách đằm thắm trước đây.

Cặp 'người tình tin đồn' đội mũ đôi có chữ cái đầu trong tên đối phương.

Cả hai lên đồ khỏe khoắn khi ra sân bay.

Kim Tuyến sinh năm 1987, nhận giải Cánh diều vàng năm 2009 với bộ phim Chuyện tình đảo Ngọc. Cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 2023. Nghệ sĩ kết hôn năm 2006 và ly hôn năm 2008. Sau đó, cô một mình nuôi con gái.

Đồng Ánh Quỳnh sinh năm 1995 tại Hà Nội, là một người mẫu và diễn viên. Năm 2017, Đồng Ánh Quỳnh tham gia The Face Vietnam và đoạt giải á quân. Sau đó, Đồng Ánh Quỳnh lấn sân diễn xuất khi tham gia một số dự án phim như Yolo - Bạn chỉ sống một lần, Thanh Sói...Năm 2024, cô tham gia Chị đẹp đạp gió.

