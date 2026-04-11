Tủ đồ chơi pickleball ít trùng lặp của Đào Lan Phương

Nửa năm nay, Đào Lan Phương giữ dáng với bộ môn pickleball. Trước đó, con dâu tỷ phú Hoàng Kiều là tín đồ của golf, tuy nhiên gần đây cô chơi pickleball nhiều hơn vì môn thể thao này mang đến sự nhanh nhẹn, linh hoạt, được tương tác nhiều cùng đồng đội.

Từ việc thử nghiệm pickleball như một trào lưu, cựu người mẫu dần tìm thấy niềm yêu thích thật sự với bộ môn. Cô đều đặn ra sân hàng tuần, đầu tư trang phục để vừa khoe dáng, vừa mang đến sự thoải mái khi tập luyện.

Trang phục của Đào Lan Phương đến từ nhiều hãng thể thao trong nước và quốc tế, mức giá đa dạng từ khoảng hơn 300 nghìn đồng đến vài triệu đồng.

Người đẹp hai con nói cô ưu tiên sự thoải mái, linh hoạt trên sân nên thường chọn những thiết kế gọn gàng để luôn tự tin trong từng chuyển động. Cô sắm nhiều kiểu áo croptop và chân váy ngắn kèm quần phía trong, phù hợp chơi thể thao.

Trang phục ngoài có chất liệu tốt còn có màu sắc tươi sáng, bắt mắt, kiểu dáng trẻ trung, giúp cô vừa giữ dáng, vừa có những bức hình check-in trên sân.

Với Đào Lan Phương, việc chơi thể thao ngoài rèn luyện sức khỏe, còn giúp tinh thần tích cực để tận hưởng cuộc sống.

'Chọn trang phục thoải mái vẫn là điều quan trọng nhất khi tập luyện. Nếu cảm thấy dễ chịu, mình sẽ chơi tốt hơn và tận hưởng trọn vẹn hơn', Đào Lan Phương nói.

Mỗi lần ra sân, Đào Lan Phương diện đồ ít trùng lặp. Tuy nhiên cô vẫn mặc lại những bộ mình yêu thích, đặc biệt là chất liệu và phom dáng. 'Giá trị của trang phục không nằm ở số lần mặc, mà ở việc mình cảm thấy thế nào khi mặc nó', người đẹp nói.

Ở tuổi 43, Đào Lan Phương có sắc vóc trẻ trung. Cô thường diện những bộ cánh giúp khoe vòng eo 60 cm.

Đào Lan Phương nói từ khi chơi pickleball, cô cảm thấy cuộc sống trở nên năng động và vui tươi hơn nên thường xuyên tham gia các trận giao lưu cùng bạn bè.

Đào Lan Phương sinh năm 1983, từng tham gia cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2004, đóng phim Cô gái xấu xí năm 2008. Cô kết hôn năm 2011 với doanh nhân Sammy Hoàng - con trai tỷ phú Hoàng Kiều. Họ có hai con, một trai, một gái. Thời gian qua, cô thành công với công việc kinh doanh và đầu tư phim ở Việt Nam.