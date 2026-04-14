Kylie Jenner bị nghi vỡ túi ngực khi quẩy sung ở Coachella

Kylie Jenner, 28 tuổi, là một trong nhiều ngôi sao hạng A quy tụ về lễ hội âm nhạc đình đám Coachella ở California, Mỹ dịp cuối tuần qua. Bà mẹ hai con xuất hiện tại Coahella với những mẫu croptop khoe trọn vong một nóng bỏng. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc Kylie lắc lư theo nhạc, khoe mẫu bra top gắn tua rua và sequin lấp lánh, một số người đã phát hiện ra chi tiết bất thường ở vòng một của nữ triệu phú.

Khoảnh khắc khiến Kylie Jenner bị nghi vỡ túi ngực.

"Vòng một quyến rũ của cô ấy sao lại có vết lõm thế kia? Chuyện gì đang xảy ra vậy", "Sao ngực cô ấy lại có vết bất thường vậy?", "Tôi tự hỏi liệu có phải một bên túi ngực đã bị vỡ không?"... là loạt bình luận trên Reddit về ngoại hình của Kylie qua đoạn video ngắn.

Kylie khoe vòng một nóng bỏng khi tới dự lễ hội âm nhạc Coachella. Tuy nhiên, ảnh chụp không cho thấy vùng ngực trái có vết lõm như trong video.

Theo The Sun, dù vỡ túi độn ngực rất hiếm gặp, tổ chức phi lợi nhuận Breast Cancer.Org của Mỹ cho biết: "Túi độn ngực bằng silicon tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe và cần được tháo bỏ ngay lập tức. Bạn có thể không nhận ra rằng túi độn ngực đã bị vỡ trong một thời gian, hoặc thậm chí là không bao giờ nhận ra". Tổ chức này giải thích rằng các dấu hiệu của vỡ túi ngực có thể bao gồm "những thay đổi về hình dạng và kích thước của ngực, cùng với cơn đau, độ cứng và sưng tấy tăng dần trong vài tuần".

Kylie lần đầu tiết lộ vào năm 2023 rằng cô đã bí mật phẫu thuật nâng ngực khi mới 19 tuổi. Hồi tháng 6 năm ngoái, nữ triệu phú cũng công khai chi tiết về ca phẫu thuật để giải đáp thắc mắc cho một TikToker, rằng cô đã sử dụng túi ngực silicone loại 445 cc của bác sĩ Garth Fisher. Năm 2023, Kylie cũng từng thừa nhận bản thân cảm thấy hối hận vì đã can thiệp dao kéo quá sớm. Cùng với lịch sử lạm dụng filler môi từ năm 2013 và các thủ thuật nâng cấp vòng hông tương tự hai chị gái Kim và Khloé, hình thể Kylie luôn chủ đề thu hút bàn tán.

Kylie Jenner cùng chị gái Kendall Jenner tại Coachella.

Kylie Jenner sinh năm 1997, là em út của gia đình Jenner - Kardashian nổi tiếng. Cô hoạt động trong showbiz với vai trò người mẫu, nhân vật truyền hình, doanh nhân. Cô là người sáng lập và sở hữu công ty mỹ phẩm Kylie Cosmetics. Năm 2019, người đẹp gây chú ý khi được tạp chí Forbes vinh danh là tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới với khối tài sản một tỷ USD. Sau đó, Forbes thống kê lại và xác định Kylie chỉ mới chạm tới con số 900 triệu USD. Tuy nhiên, việc một cô gái 9X trở thành mẹ ở tuổi 20 và có khối tài sản kếch xù như vậy cũng khiến nhiều người nể phục.

Kylie hẹn hò rapper Travis Scott năm 2017 và có bé gái đầu lòng - Stormi Webster - một năm sau đó. Hai người từng chia tay năm 2019, sau đó tái hợp năm 2021. Đầu tháng Hai, người đẹp đăng hình nắm tay thiên thần nhỏ kèm dòng chữ "2/2/2022" và hình ảnh trái tim xanh, báo tin đã sinh con trai an toàn. Tuy nhiên, đến cuối năm ngoái, sau bốn năm gắn bó và có hai con chung, cặp sao "đường ai nấy đi". Gần đây, Kylie hẹn hò với diễn viên Timothee Chalamet.

Kylie Jenner từng bị 'soi' có vết sẹo lớn do phẫu thuật nâng ngực để lại.

Kylie đang có kỳ nghỉ cùng bạn trai Timothée Chalamet, chị gái Kendall Jenner và một số bạn bè thân thiết trong thời gian tham dự lễ hội âm nhạc Coachella 2026. Tại đây, nữ triệu phú nghỉ dưỡng tại căn biệt thự cá nhân ở Palm Springs. Đây chỉ là một trong nhiều bất động sản giá trị của Kylie Jenner. Năm 2021, cô mua một dinh thự phong cách resort rộng khoảng 1.400 m2 tại Holmby Hills, Los Angeles và hiện rao bán với giá 48 triệu USD. Bên cạnh đó, cô cũng đang rao bán căn nhà tại Hidden Hills - nơi gắn bó từ năm 2016 - với giá 20 triệu USD. Kylie Jenner cũng đang hoàn thiện thêm một biệt thự mới tại Hidden Hills, được xây dựng trên khu đất cô mua từ Miley Cyrus với giá 15 triệu USD vào năm 2020.