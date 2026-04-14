3 bước cơ bản giúp da bớt bóng dầu trong mùa nắng nóng

Nhiệt độ những ngày hè tăng cao khiến làn da dầu càng thêm bóng nhờn, lớp trang điểm nhanh xuống tông, thậm chí nổi mụn nhiều hơn. Thực tế, tình trạng này không chỉ phụ thuộc vào loại da mà còn liên quan chặt chẽ đến cách làm sạch, chăm sóc và thói quen sinh hoạt mỗi ngày. Chỉ cần nắm đúng nguyên tắc kiểm soát dầu, bạn hoàn toàn có thể giữ làn da luôn tươi tắn, ổn định ngay cả trong thời tiết oi bức.

Da dầu nếu không chăm sóc đúng cách có thể gây tắc nghẽn lỗ chân lông, nổi mụn.

1. Dưỡng ẩm là bước không thể bỏ qua

Nhiều người cho rằng da dầu không cần dưỡng ẩm, nhưng đây là quan niệm sai lầm. Khi thiếu nước, da sẽ tiết nhiều dầu hơn để tự cân bằng. Vì vậy, các sản phẩm dạng gel hoặc serum gốc nước, thấm nhanh, nhẹ mặt sẽ là lựa chọn lý tưởng giúp duy trì độ ẩm và hạn chế bóng nhờn từ gốc.

2. Làm sạch vừa đủ để da "dễ thở"

Rửa mặt hai lần mỗi ngày là đủ để loại bỏ bụi bẩn và dầu thừa. Việc làm sạch quá mức có thể phá vỡ lớp màng bảo vệ tự nhiên, khiến da phản ứng bằng cách tiết dầu nhiều hơn. Ưu tiên sữa rửa mặt dịu nhẹ, hạn chế tẩy da chết hoặc dùng sản phẩm kiềm dầu quá mạnh để giữ da ở trạng thái cân bằng.

Ưu tiên sản phẩm làm sạch da dịu nhẹ, nhất là khi rửa mặt vào buổi sáng. Sản phẩm có tính tẩy rửa càng cao, càng dễ khiến da khô căng, buộc da phải tiết dầu nhiều hơn để cân bằng lại độ ẩm.

3. Điều chỉnh thói quen từ trong ra ngoài

Bên cạnh skincare, bạn có thể sử dụng kem lót kiềm dầu hoặc phủ nhẹ một lớp phấn để giữ lớp nền lâu trôi hơn. Đồng thời, tránh ở lâu trong môi trường nóng ẩm, hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ, đường, duy trì giấc ngủ đủ và uống đủ nước mỗi ngày. Khi cơ thể được cân bằng từ bên trong, làn da cũng sẽ cải thiện rõ rệt trong mùa hè.