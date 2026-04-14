Cùng chồng trẻ đi chơi, Lê Phương khoe diện mạo gợi cảm

Sau những ngày chạy show làm việc vất vả, mới đây Lê Phương đã có một kỳ nghỉ dưỡng ở biển cùng chồng trẻ và bạn bè đồng nghiệp.

Ở tuổi ngoài 40, cô khoe vóc dáng cân đối cùng làn da đều màu trẻ trung.

Thời gian gần đây, Lê Phương thường xuyên khoe hình ảnh cận mặt xinh đẹp của mình. Để có được vẻ ngoài trẻ đẹp, nữ diễn viên ngày càng ý thức được việc giữ gìn nhan sắc.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp Lê Phương luôn tươi trẻ chính là tinh thần lạc quan. Cô thường chia sẻ rằng việc giữ tâm trạng vui vẻ, suy nghĩ tích cực giúp gương mặt trở nên rạng rỡ hơn. Sau những thăng trầm, nữ diễn viên chọn cách sống nhẹ nhàng, tập trung vào gia đình và công việc, từ đó tạo nên nguồn năng lượng tích cực từ bên trong.

Lê Phương ưu tiên thực phẩm lành mạnh trong khẩu phần ăn hằng ngày. Cô hạn chế đồ dầu mỡ, tăng cường rau xanh, trái cây và uống đủ nước. Đây là yếu tố quan trọng giúp làn da duy trì độ ẩm, hạn chế lão hóa và giữ được vẻ căng mịn tự nhiên.

Không cần những phương pháp cầu kỳ, nữ diễn viên chú trọng vào việc làm sạch và dưỡng ẩm da mỗi ngày. Việc tẩy trang kỹ, sử dụng kem chống nắng và dưỡng da phù hợp giúp làn da của cô luôn khỏe mạnh. Lê Phương cũng cho rằng sự kiên trì chính là “chìa khóa vàng” trong việc chăm sóc sắc đẹp.

Bên cạnh chăm sóc da, Lê Phương duy trì việc tập thể dục nhẹ nhàng như yoga hoặc đi bộ. Những hoạt động này không chỉ giúp giữ dáng mà còn cải thiện tuần hoàn máu, mang lại làn da hồng hào và sức khỏe tốt.

Cuộc sống hạnh phúc bên gia đình là một trong những bí quyết lớn nhất giúp Lê Phương trẻ lâu. Sự viên mãn trong đời sống cá nhân mang đến cho cô sự bình yên, từ đó thể hiện rõ qua thần thái dịu dàng, đằm thắm mỗi khi xuất hiện.

