Sắc vóc tuổi 38 của NSƯT Kim Tuyến

NSƯT Kim Tuyến (trái) diện áo dài cách điệu bên người mẫu Đồng Ánh Quỳnh tại một sự kiện giải trí. Cô sắp trở lại màn ảnh rộng với phim "Mùi phở" và "Phòng trọ ma bầu".

Kim Tuyến sinh năm 1987, nổi tiếng cách đây hơn 20 năm từ khi tham gia cuộc thi "Phụ nữ thế kỷ 21". Sau đó, cô lấn sân lĩnh vực phim ảnh, ghi dấu ấn với các phim "Chuyện tình đảo ngọc", "Tuổi thanh xuân", "Mộng phù hoa"... Cô được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2023.

Ở tuổi 38 và đã là mẹ của con gái 18 tuổi, Kim Tuyến vẫn giữ được body gợi cảm, cân đối. Cô thường xuyên xuất hiện trên thảm đỏ với những bộ váy gợi cảm, tôn dáng.

NSƯT Kim Tuyến diện váy hai dây tôn ngực đầy tại một sự kiện giữa năm 2025.

Khi diện áo dài, Kim Tuyến cũng ưu tiên các kiểu dáng phá cách.

Phong cách menswear cũng được Kim Tuyến yêu thích.

Nữ diễn viên diện áo vest cách điệu dáng croptop với chân váy xòe và boot cổ ngắn khi dự một sự kiện giữa tháng 11.

Ở đời thường, Kim Tuyến ưu tiên sự trẻ trung, năng động với quần jean, áo phông hoặc chân váy ngắn phối cùng hoodie và boot thấp cổ cho ngày lạnh.

Diễn viên giữ thói quen trang điểm nhẹ nhàng, tôn nét tự nhiên khi dạo phố, cafe với bạn bè.

Kim Tuyến cho biết cô gắn bó với thể thao kết hợp chế độ ăn uống khoa học từ nhiều năm nay để giữ dáng. Gần đây, cô yêu thích chạy bộ và từng chinh phục cự ly 27 km.

Trước khi đến với chạy bộ, Kim Tuyến có thời gian dài duy trì tập gym để giữ cơ thể săn chắc, ít mỡ thừa. Nghệ sĩ quan niệm giữ gìn vóc dáng là điều quan trọng với nghề diễn viên.

Về chế độ ăn uống, Kim Tuyến từng cho biết cô chia thành các bữa nhỏ để kiểm soát cảm giác đói thay vì ăn quá nhiều một lần.

Nghệ sĩ cho biết rất bận rộn nhưng khi sắp xếp thời gian biểu, cô luôn dành ra một khoảng trong ngày cho việc luyện tập và nghỉ ngơi để giữ vóc dáng cũng như đảm bảo sức khỏe và tinh thần cho các hoạt động tiếp theo.