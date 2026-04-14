Kỳ Duyên âu yếm Đoàn Thiên Ân trong tiệc sinh nhật

Tối 13/4, Kỳ Duyên đăng những khoảnh khắc đáng nhớ trong tiệc mừng sinh nhật của Đoàn Thiên Ân và viết: "Mừng sinh nhật cục Bơ thối của tôi".

Theo Đoàn Thiên Ân, Kỳ Duyên chuẩn bị cho cô bữa tiệc bất ngờ để mừng sinh nhật tuổi 26 bên những người bạn thân thiết.

Hoa hậu Việt Nam 2014 cho trang trí bữa tiệc theo chủ đề quả bơ giống như biệt danh cô hay gọi Thiên Ân. Chiếc bánh kem do cô chuẩn bị cũng được trang trí bằng bơ tươi và dòng chữ "Em Bơ là tuyệt nhất, happy birthday".

Đoàn Thiên Ân nói cô đã có một buổi sinh nhật đáng nhớ với những niềm vui bất ngờ từ Kỳ Duyên.

Tại bữa tiệc, cặp sao dành cho nhau nhiều cử chỉ ngọt ngào, tình tứ. Kỳ Duyên liên tục choàng tay ôm eo Thiên Ân và để đáp lại, Thiên Ân cũng liên tục dành cho "người yêu tin đồn" những nụ hôn gió.

Thời gian qua, cặp sao thường xuất hiện chung tại sự kiện lẫn hoạt động đời thường. Mỗi lần chung khung hình, họ gây chú ý về sự tương đồng trang phục lẫn cử chỉ tình cảm. Hai người đẹp xưng hô với nhau bằng nickname Bột (Kỳ Duyên) và Bơ (Thiên Ân) lúc ở nhà. Đầu năm 2025, Hoa hậu Việt Nam 2014 từng nói cô và Thiên Ân là bạn chứ không phải người yêu.

Bữa tiệc còn có sự góp mặt của một số bạn bè thân thiết của cả hai người đẹp, trong đó có hoa hậu Lương Thùy Linh, vợ chồng Lucie Nguyễn, Diệp Lâm Anh...

Lương Thùy Linh là bạn thân của Đoàn Thiên Ân từ khi cả hai làm việc chung công ty quản lý.

Từ khi gắn bó với Kỳ Duyên, Thiên Ân cũng trở nên thân thiết với Diệp Lâm Anh.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê Nam Định. Cô cao 1,76 m, số đo 86-60-94 cm. Người đẹp hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang, thường giữ vị trí mở màn hay vedette trên sàn diễn. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023. Sau khi đăng quang Miss Universe Vietnam, người đẹp dự thi Miss Universe 2024 ở Mexico, vào top 30 chung cuộc.Đoàn Thiên Ân đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Cô sinh năm 2000, quê Long An, cao 1,75 m, nặng 60 kg, số đo 88,5-66-98 cm. Người đẹp thi Miss Grand International 2022 tại Indonesia, dừng chân ở top 20 chung cuộc. Cô theo học ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Công nghiệp TP HCM.