Các IT Girl làng thời trang đang trao cho chiếc váy bút chì vị trí "top trend"

Giới thời trang gần đây khá ưu ái cho phong cách ăn mặc quyền lực. Vì vậy, chân váy bút chì đang được các ngôi sao thời trang ứng dụng tối đa. Hailey Bieber, Bella Hadid và Dua Lipa là những cái tên tiên phong, trao vị trí top trend cho chiếc váy đặc biệt này.

Sau thời gian dài cả thế giới chỉ chú ý đến những kiểu váy ngắn hẳn hoặc dài hẳn, hoàn toàn bỏ qua kiểu váy bút chì dài ngắn lỡ cỡ, thì nay chúng chính thức đã trở lại đường đua xu hướng.

Thậm chí còn được gợi ý bởi các ngôi sao trong làng thời trang và bắt đầu xuất hiện trên các sàn diễn. Bella Hadid đã trình diễn trong show Saint Laurent Thu Đông 2026 tại Paris với chiếc váy bút chì ren đen kết hợp với áo liền thân màu cam cháy

Trên đường phố, Hailey Bieber chọn kiểu váy bút chì cổ điển, chất liệu lụa sang trọng, phối cùng áo da, mang đến một outfit đầy quyền lực và thanh lịch. Dua Lipa gần đây cũng đã diện một chiếc váy bút chì lưới màu trắng, với lông vũ ở gấu váy, giúp tôn lên vẻ uyển chuyển và những đường nét tự nhiên của cơ thể, giảm tối đa sự cứng nhắc của chiếc váy bút chì trong định kiến của nhiều người.

Trước đó, Bella Hadid cũng đã đi trước thời đại. Chưa sải bước trên sàn catwalk, nhưng cô ấy đã biến đường phố thành sàn diễn riêng của mình với bộ outfit gồm chân váy bút chì da với áo len phối màu xanh coban và kính đen ngoại cỡ. Toàn bộ trang phục toát lên một thần thái của nữ doanh nhân thành đạt và một fashionista chính hiệu.