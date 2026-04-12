Kho trang sức, phụ kiện đắt giá của Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Cuối tháng 3, Đặng Thu Thảo chia sẻ ảnh đi nghỉ dưỡng cùng chồng. Cô đeo vòng Possession bằng vàng hồng 18K, nạm kim cương của Piaget. Theo Elle, một thiết kế thuộc dòng này có giá từ 7.800 đến hơn 8.800 Euro (236-266,3 triệu đồng).

Nhiều năm qua, cô ít tham gia hoạt động showbiz, thỉnh thoảng dự sự kiện do bạn bè tổ chức. Cô nói ưu tiên hiện tại là chăm sóc tổ ấm và hỗ trợ ông xã kinh doanh.

Thu Thảo thường sử dụng trang sức của những nhà chế tác đình đám thế giới. Người đẹp 35 tuổi ưu tiên những mẫu mảnh vừa phải, kiểu dáng nữ tính, có thể đeo trong đời thường lẫn dự sự kiện.

Một trong những món mới nhất của Đặng Thu Thảo là vòng tay Alhambra của Van Cleef & Arpels, khảm xà cừ, giá 5.350 Euro (161,9 triệu đồng).

Năm ngoái, đến dự tiệc tại nhà hàng ở TP HCM, cô đeo bộ trang sức hình rắn của Bulgari, gồm vòng cổ 47.200 USD (1,2 tỷ đồng), vòng tay 10.400 USD (273,9 triệu đồng).

Bộ sưu tập trang sức xa xỉ của cô còn có vòng Tiffany T bằng vàng hồng, giá 6.000 Euro (181,6 triệu đồng). Thiết kế lấy cảm hứng từ một chiếc vòng cổ nằm trong kho lưu trữ của hãng từ năm 1975. Chữ T nhằm tôn vinh nhà sáng lập Charles Lewis Tiffany.

Thu Thảo có hai chiếc vòng Clic H của Hermès màu đỏ và trắng làm bằng kim loại mạ vàng, tráng men, mỗi chiếc có giá 810 USD (21,3 triệu đồng).

Vòng Love của Cartier là một trong những món được Thu Thảo đeo nhiều nhất vì kiểu dáng đơn giản, dễ phối đồ. Thiết kế bằng vàng hồng, có giá dao động từ 5.300-11.000 USD (139,5-289,7 triệu đồng) một chiếc tùy vào kỹ thuật chế tác như độ dày, đính kim cương hay không.

Ngoài vòng tay, cô còn có nhiều mẫu khuyên tai của Chanel, mỗi chiếc có giá 600 USD (15,8 triệu đồng) trở lên.

Chopard Happy là mẫu đồng hồ được Thu Thảo đeo hơn bảy năm nay. Thiết kế đính kim cương có giá 23.700 USD (624,2 triệu đồng).

Hoa hậu cho biết cô rất thích thiết kế này vì kiểu dáng thanh thoát, nữ tính. Người đẹp sắm hai dây đeo màu trắng và đen để tiện thay đổi cho phù hợp trang phục.

Đặng Thu Thảo sinh ở Bạc Liêu, cao 1,73 m. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012, cô là Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long cùng năm. Thời điểm bắt đầu nổi tiếng, Đặng Thu Thảo là "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế trong nước. Năm 2017, cô kết hôn, sinh con gái đầu lòng một năm sau. Năm 2020, gia đình hoa hậu đón thêm bé trai và bé gái năm 2024.