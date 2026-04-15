Giảm 20 kg trong một năm nhờ đi bộ quanh sở thú

Madelene Ellis, 24 tuổi, sống tại Sunshine Coast, Australia, từng gặp khó khăn trong việc giảm cân sau khi bị đau lưng và không thể tiếp tục các bài tập cường độ cao tại phòng gym. Thay vì từ bỏ mục tiêu cải thiện vóc dáng, cô tìm đến một hình thức vận động nhẹ nhàng hơn là đi bộ. Nơi Madelene lựa chọn không phải công viên hay phòng tập, mà là Australia Zoo - sở thú nổi tiếng tại đây.

Madelene mua vé thành viên năm trị giá khoảng 150 USD Australia và bắt đầu đến sở thú đều đặn hai tuần một lần. Mỗi lần tới đây, cô dành nhiều giờ để đi bộ quanh các khu vực trưng bày động vật. Theo Madelene, việc đi bộ ở sở thú khiến cô cảm thấy hứng thú hơn nhiều so với tập luyện trong không gian kín. Cô có thể vừa vận động, vừa ngắm động vật, thay đổi khung cảnh liên tục nên không cảm thấy nhàm chán.

Madelene giảm 20 kg sau một năm nhờ chăm chỉ đi bộ quanh sở thú.

Nhờ duy trì thói quen này, Madelene đi được khoảng 7.000-8.000 bước mỗi giờ. Những tuyến đường dài, nhiều đoạn dốc tại sở thú cũng giúp cô tăng cường sức bền và cải thiện thể lực rõ rệt.

Song song với việc đi bộ, Madelene áp dụng chế độ ăn kiểm soát calo để hỗ trợ giảm cân. Sau một năm, cô giảm được khoảng 20 kg. Không chỉ thay đổi ngoại hình, Madelene cho biết sức khỏe tinh thần cũng cải thiện đáng kể. Việc đi bộ ngoài trời giúp cô cảm thấy vui vẻ, thư giãn và giảm căng thẳng. Madelene cho rằng cô dần trở nên quen thuộc với từng khu vực trong sở thú, thậm chí tự nhận mình như một "bản đồ sống" của nơi này vì biết rõ đường đi và vị trí của các loài động vật.

Câu chuyện của Madelene thu hút nhiều sự chú ý trên TikTok, nơi cô chia sẻ hành trình giảm cân. Nhiều người cho rằng cách tập luyện của cô thú vị, dễ áp dụng và phù hợp với những ai không thích phòng gym. Theo Madelene, bí quyết quan trọng nhất là tìm được hình thức vận động khiến bản thân cảm thấy vui vẻ và có thể duy trì lâu dài, thay vì ép mình theo những phương pháp quá khắt khe.