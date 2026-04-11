Hoa hậu Việt thi đỗ cùng lúc 3 trường Đại học, sớm qua đời đột ngột ở tuổi 45

Hoa hậu Việt Nam tài sắc vẹn toàn

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy sinh năm 1976 tại Hà Nội. Cô sinh ra trong một gia đình trí thức, bố mẹ đều công tác tại Viện Ngôn ngữ học Việt Nam. Bố cô là Nguyễn Văn Lợi, từng giữ chức Phó viện trưởng, còn mẹ là tiến sĩ Chu Bích Thu.

Nguyễn Thu Thủy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1994, khi vừa tròn 18 tuổi, thời điểm cô đang là sinh viên Học viện Ngoại giao. Sở hữu chiều cao 1m72 cùng vẻ đẹp thanh tú, kiêu sa, cô nhanh chóng nổi bật giữa dàn thí sinh năm đó.

Hoa hậu Thu Thủy ở thời điểm đăng quang. (Ảnh: TLP)

Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình, Thu Thủy còn được đánh giá cao nhờ khả năng ứng xử thông minh, giao tiếp tự tin. Vượt qua nhiều ứng viên nặng ký như Tô Hương Lan và Trịnh Kim Chi, cô giành ngôi vị cao nhất một cách thuyết phục.

Sau khi đăng quang, Thu Thủy đã quyết định rẽ hướng khi sang Mỹ du học ngành Quản trị kinh doanh. Hoàn thành chương trình học, cô trở về nước và nhanh chóng lấn sân sang ngành làm đẹp, mở thẩm mỹ viện và phát triển hoạt động kinh doanh tại nhiều địa phương. Bên cạnh đó, cô còn thử sức ở vai trò viết sách, làm MC và biên tập viên truyền hình. Năm 2007, hoa hậu Nguyễn Thu Thủy được mời làm giám khảo chương trình Phụ nữ thế kỷ 21, ghi dấu ấn với hình ảnh một người đẹp trí tuệ, bản lĩnh.

Trong số các hoa hậu Việt Nam qua nhiều thời kỳ, Thu Thủy thường được nhắc đến như một hình mẫu “tài sắc vẹn toàn”. Không chỉ dừng lại ở danh hiệu sắc đẹp, cô còn sở hữu nền tảng học vấn vững chắc cùng vốn hiểu biết sâu rộng.

Chia sẻ với PV Dân Việt về nhan sắc, hoa hậu Thu Thủy từng khẳng định: "Cái đẹp thực sự không tồn tại hay phải vay mượn một danh hiệu hay một bệ phóng nào, nếu một cô gái đẹp đi trên phố, bản thân nhan sắc của cô ấy đã làm sáng bừng cả không gian xung quanh. Những người văn minh là những người biết nhận ra, biết trân trọng và đánh giá đúng nhan sắc đó thay vì vuì dập bới những định kiến, thành kiến hàm hồ và lại trông đợi, kỳ vọng đi tìm cái đẹp, sắc đẹp ở những đẩu những đâu".

Hoa hậu Thu Thủy đột ngột qua đời ở tuổi 45. (Ảnh: TLP)

Dẫu thành công trong sự nghiệp, đời sống tình cảm của Thu Thủy lại trải qua không ít thăng trầm. Sau khi trở về từ Mỹ, cô kết hôn với một doanh nhân, nhưng cuộc hôn nhân này sớm kết thúc sau vài năm chung sống. Cô trở thành mẹ đơn thân, nuôi con trai đầu lòng. Về sau, Thu Thủy tiếp tục bước vào một mối quan hệ mới và có thêm một con gái. Tuy nhiên, cuộc tình này cũng không trọn vẹn.

Sau những đổ vỡ, Hoa hậu Việt Nam 1994 dần tìm được sự bình yên trong cuộc sống riêng. Cô từng thẳng thắn chia sẻ rằng bản thân không phải là hình mẫu người mẹ lý tưởng theo chuẩn mực xã hội, bởi đã có những quyết định ảnh hưởng đến con cái. Tuy nhiên, chính sự tự nhận thức đó cũng cho thấy một Thu Thủy chân thành, dám nhìn lại những thiếu sót của mình.

Đáng chú ý, sau khi đăng quang, Thu Thủy gần như không tham gia sâu vào showbiz, cũng không tận dụng danh hiệu hay nhan sắc để kiếm tiền. Cô chọn cách sống kín tiếng, tập trung vào công việc kinh doanh và các giá trị cá nhân.

Tháng 6/2021, thông tin hoa hậu Thu Thủy qua đời sau khi lên cơn đau tim khi mới 45 tuổi khiến công chúng không khỏi bàng hoàng, thương xót. Hình ảnh một hoa hậu trí tuệ, độc lập, giàu bản lĩnh nhưng sớm từ giã cõi tạm khiến không ít người nhắc đến cô như một biểu tượng “hồng nhan bạc mệnh” của showbiz Việt.