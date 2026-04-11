'Vòng may mắn' trăm triệu đồng của sao Việt

Cuối tháng 3, Minh Hằng sang Thượng Hải xem show thời trang của một nhà mốt Việt. Cô phối váy cut-out với vòng cổ mang hình cỏ bốn lá dòng Alhambra nổi tiếng của Van Cleef & Arpels. Thiết kế khảm xà cừ có giá 9.800 Euro (298,2 triệu đồng).

Khoảng hai năm nay, cơn sốt vòng Alhambra bùng nổ trên thế giới, được nhiều diễn viên, ca sĩ, cầu thủ bóng đá ưa chuộng. Theo Vogue, thiết kế cổ điển có giá trị cao, được xem là một hình thức đầu tư tốt giống một số mẫu túi đình đám của Hermes, Chanel. Tại Việt Nam, ngày càng nhiều người nổi tiếng đeo vòng này.

Trong chuyến du lịch cùng bạn bè ở Vĩnh Hy tháng 3, Tóc Tiên đeo vòng cổ 3.200 Euro (97,3 triệu đồng). Thiết kế bằng onyx đen - loại đá phong thủy được cho là có thể hỗ trợ chống lại năng lượng xấu, xua đuổi tà ma, tượng trưng sức mạnh, mang lại sự tập trung và lòng can đảm.

Van Cleef & Arpels là một trong những nhà chế tác trang sức xa xỉ lâu đời của Pháp, do Alfred Van Cleef và anh rể của ông thành lập năm 1896. Các thiết kế của hãng thường có hình hoa, động vật và tiên nữ. Những mẫu cỏ bốn lá lần đầu xuất hiện ở thập niên 1920. Theo Vogue, từ cuối thập niên 1960 đến nay, Alhambra được xem là biểu tượng của sự may mắn và vẻ thanh lịch Pháp.

Dịp Tết năm nay, hoa hậu Đặng Thu Thảo theo đuổi mốt áo bà ba. Cô tạo vẻ sang trọng bằng vòng tay 5.150 Euro (156,7 triệu đồng). Trong phong thủy, xà cừ trắng gợi cảm giác thanh sạch, đại diện cho khởi đầu mới, sự bảo hộ và ngây thơ.

Hoa hậu Lương Thùy Linh chọn mẫu dây chuyền dài bằng vàng 18K, gồm 20 mặt đá mã não xanh dương. Thiết kế mang ý nghĩa về sự bình an, cân bằng năng lượng và phát triển bền vững, giá 20.800 Euro (hơn 633 triệu đồng). Trong phong thủy, mã não xanh dương được cho là mang sự bình an, giúp giảm căng thẳng, chữa lành cảm xúc và thu hút may mắn, tăng cường sáng tạo.

Ca sĩ Hà Thanh Xuân thường dùng phụ kiện đắt tiền làm điểm nhấn cho trang phục đơn giản. Trong một chuyến bay, cô đeo bộ trang sức của nhà Van Cleef & Arpels, trong đó dòng Alhambra gồm vòng tay 4.200 USD, vòng cổ 7.950 USD, nhẫn 3.550 USD, vòng tay Perlée 6.850 USD. Tổng giá trị bốn thiết kế này là 22.550 USD (593,7 triệu đồng).

Quỳnh Anh, vợ cầu thủ Duy Mạnh, nổi tiếng với thú chơi đồ xa xỉ. Cô từng đeo nhiều thiết kế cỏ bốn lá, trong đó vòng tay Lucky Spring mang 5 họa tiết được chế tác từ vàng hồng 18K, xà cừ, đá carnelian, đá onyx, giá 5.800 Euro (176,5 triệu đồng). Ngoài ra, cô còn có một chiếc vòng cổ khảm xà cừ giống ca sĩ Minh Hằng.

Tuyết Lan có bộ sưu tập trang sức hàng trăm triệu đồng của Cartier, Van Cleef & Arpels, trong đó có mẫu giống vòng tay của Đặng Thu Thảo.

Sơn Tùng M-TP cũng là fan của dòng trang sức này với thiết kế tương tự.

Anh còn có vòng cổ bằng đá carnelian (hồng ngọc tủy) màu đỏ nâu 10.700 USD (281,7 triệu đồng), quấn ở cổ tay trong một lần biểu diễn. Trong phong thủy, loại đá này được cho là có thể tăng tự tin, sáng tạo và bảo vệ người đeo.

Cầu thủ Quang Hải có một chiếc vòng tay cũng bằng đá carnelian, giá 5.600 USD (147,4 triệu đồng).