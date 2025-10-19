Hồ Ngọc Hà - Kim Lý mặc đồng điệu, thu hút ánh nhìn tại sự kiện

Cặp đôi lựa chọn trang phục cùng tông màu đen, thần thái tựa minh tinh Hollywood và quyến rũ.

Nữ hoàng giải trí xuất hiện trong bộ đầm dạ hội trễ vai ôm sát, tôn vóc dáng thanh mảnh. Điểm nhấn của trang phục là chi tiết xẻ tà phía trước, khéo léo khoe đôi chân dài.

Từ khi yêu nhau, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý luôn đồng hành, ủng hộ nhau trong mọi khoảnh khắc. Trong suốt sự kiện, cặp đôi không ngừng trao nhau những ánh mắt, cử chỉ thân mật.

Hồ Ngọc Hà khoe trọn nhan sắc quyến rũ trong sự kiện.

Kim Lý chọn bộ suit đen từ thương hiệu của mình với phom dáng chuẩn mực và đường cắt tinh tế. Cặp đôi ghi điểm bằng sự đồng điệu trong phong cách chọn đồ.

Sau 8 năm bên nhau, cặp đôi đã chào đón sự ra đời của cặp song sinh Leon và Lisa, cùng xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Câu chuyện tình của họ là minh chứng cho việc một mối quan hệ hạnh phúc không thể hiện ở một lễ cưới xa hoa mà ở sự đồng hành và thấu hiểu lẫn nhau.

Chia sẻ về Kim Lý, Hồ Ngọc Hà từng nhiều lần khẳng định cô luôn cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh khi có chồng con bên cạnh. Kim Lý không ít lần sẵn sàng thu xếp công việc để đồng hành cùng cô và ngược lại, cô cũng chủ động sắp xếp thời gian để ủng hộ những dự án của anh.