Người đẹp nổi bật nhất Hoa hậu Hoàn vũ Philippines

Tối 22/3, 51 thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2026 đã tham dự buổi trình diễn áo tắm được tổ chức ở đảo Boracay. Dàn người đẹp mặc thiết kế bikini hai mảnh, họa tiết hoa rực rỡ. Đại diện vùng La Union - Bea Millan-Windorski nhận nhiều phản hồi tốt về màn trình diễn của mình. Năm 2024, người đẹp đại diện Mỹ dự thi Hoa hậu Trái Đất và dừng chân ở vị trí á hậu 2.

Bea Millan đang được đánh giá là thí sinh nổi bật, có khả năng đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2026. Cô 25 tuổi, có chiều cao nổi bật 1,8 m, mang dòng máu Philippines - Mỹ.

Đại diện Cebu - Nicole Borromeo cũng là ứng viên sáng giá của cuộc thi năm nay. Nicole Borromeo từng đăng quang cuộc thi lâu đời Binibining Pilipinas 2022 và đại diện Philippines dự Hoa hậu Quốc tế 2023 ở Nhật Bản, giành ngôi vị Á hậu 3.

Nicole Borromeo năm nay 25 tuổi, cao 1,72 m, nhan sắc ngọt ngào với gương mặt như búp bê. Cô từng theo học chuyên ngành thiết kế thời trang, đồng thời là người mẫu nổi tiếng ở Philippines.

Tại cuộc thi năm nay, Cebu có 2 đại diện. Ngoài Nicole Borromeo còn có sự góp mặt của người đẹp Apriel Smith. Cô gây ấn tượng với làn da nâu khỏe khoắn, vóc dáng nóng bỏng. Apriel Smith từng vào top 15 tại Binibining Pilipinas 2016 và top 16 tại Miss Universe Philippines 2020.

Đại diện Pampanga - Allyson Hetland cũng là thí sinh gây ấn tượng trong buổi trình diễn. Cô 24 tuổi, có kỹ năng catwalk và tạo dáng ấn tượng.

Đại diện Muntinlupa - Adela-Mae Marshall vào top 12 thí sinh trình diễn đẹp nhất đêm thi áo tắm. Cô 28 tuổi, từng giành giải á quân Asia's Next Top Model mùa 6.

Đại diện Iloilo City - Zestah Espinosa là một trong những thí sinh ấn tượng nhất đêm thi. Cô 21 tuổi, có làn da nâu nóng bỏng, từng tham dự Miss Pearl of the Orient Philippines 2024.

Đại diện Baguio City - Roxie Baeyens tự tin trình diễn áo tắm. Cô có gương mặt sắc sảo, hiện đại cùng thân hình nóng bỏng. Roxie Baeyens từng tham dự cuộc thi Hoa hậu Trái Đất Philippines 2020. Hiện đại diện Baguio City được nhận xét nằm trong nhóm tiềm năng cho vương miện.

Đại diện Manila - Justine Beatriz Felizarta vào top 12 trình diễn áo tắm đẹp nhất. Cô 31 tuổi, từng vào top 15 cuộc thi Binibining Pilipinas 2015, sau đó giành giải á hậu 1 tại Miss Tourism World 2022.

Đại diện Tacloban - Jacqueline Gulrajani ghi dấu ấn với màn trình diễn tự tin, quyến rũ.

Đại diện Taguig - Bella Ysmael tự tin khoe kỹ năng catwalk điêu luyện trên sân khấu. Cô có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng, từng giành giải á hậu 1 tại Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2020.

Đại diện Tarlac - Marian Arellano vào top 12 thí sinh có phần trình diễn ấn tượng trong đêm thi áo tắm.

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2026 dự kiến diễn ra ngày 1/5. Người đẹp đăng quang đại diện Philippines tại Hoa hậu Hoàn vũ 2026 tổ chức ở Puerto Rico. Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Philippines là người đẹp Ahtisa Manalo. Cô giành giải á hậu 3 tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025.