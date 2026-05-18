Diễn viên Lã Thanh Huyền khoe dáng sexy sau thời gian ở ẩn

Trên trang cá nhân, diễn viên Lã Thanh Huyền chia sẻ: "Nhuộm da nâu thành công sau nửa năm ở biển".

Nữ diễn viên "Zippo, Mù tạt và Em" gần đây sống kín tiếng, ít cập nhật mạng xã hội để tập trung vào cuộc sống riêng.

Nữ diễn viên chia sẻ với VietNamNet rằng hiện đang ra biển ở ẩn. Cô chủ yếu bay đi bay lại giữa Đà Nẵng và TPHCM, thi thoảng mới quay lại Hà Nội.

Thời gian dài im ắng, nữ diễn viên vừa chụp loạt ảnh mặc đồ bơi khoe vóc dáng gợi cảm ở một khu resort.

Nữ diễn viên đọ nhan sắc với MC Vân Hugo và Quỳnh Kool.

Dàn mỹ nhân khoe vóc dáng nóng bỏng trong trang phục đồ bơi bắt mắt. Dù lớn tuổi nhất nhưng Lã Thanh Huyền sexy và trẻ đẹp không thua kém đàn em.

Lã Thanh Huyền sinh năm 1985, được khán giả biết tới qua các phim: Người trở về; Zippo, mù tạt và Em; Tình yêu và tham vọng; Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ; Tình yêu không hẹn trước; Blog nàng dâu...

Ngoài đời, nữ diễn viên kết hôn với ông xã hơn 12 tuổi và tận hưởng cuộc sống như bà hoàng. Cặp đôi có 1 cậu con trai và thường xuyên đi du lịch khắp nơi.

