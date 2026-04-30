Ngày 29/4, chuyên trang sắc đẹp Globalbeauties công bố 7 đề cử cuối cùng của danh sách đề cử 100 Hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2025. 7 đề cử này thuộc khu vực Bắc Mỹ.

7 người đẹp được đề cử ở khu vực Bắc Mỹ bao gồm đương kim Miss Cosmo - Yolina Serafina Lindquist, Yamilex Hernández - đại diện Latina ở Hoa hậu Hoàn vũ 2025, Mahyla Roth - đại diện Costa Rica ở Hoa hậu Hoàn vũ 2025, Fabiola Vindas - top 12 Hoa hậu Siêu quốc gia 2025, Montserrat Villalva - Á hậu 5 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025, Italy Mora - top 5 Miss Cosmo 2025 và Athenna Crosby - top 20 Hoa hậu Thế giới 2025.

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch không có tên trong danh sách đề cử 100 Hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2025.

Trong danh sách 7 đề cử khu vực Bắc Mỹ không có tên Fatima Bosch - đương kim Hoa hậu Hoàn vũ khiến nhiều người bất ngờ. Đây cũng là lần hiếm hoi một đương kim Hoa hậu Hoàn vũ trượt đề cử Hoa hậu đẹp nhất thế giới của Globalbeauties.

Fatima Bosch đại diện Mexico tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 và đăng quang ngôi vị cao nhất. Tuy nhiên, chiến thắng của cô gây phẫn nộ trong cộng đồng fan sắc đẹp. Người đẹp được cho rằng được dọn đường để chiến thắng.

Sau gần nửa năm đăng quang, Fatima Bosch vẫn không nhận được sự ủng hộ của công chúng. Các bài viết về cô trên trang chủ Hoa hậu Hoàn vũ đều nhận phản ứng tiêu cực từ khán giả.

Việc Fatima Bosch vắng mặt ở cuộc bình chọn Hoa hậu đẹp nhất thế giới cũng phần nào phản ánh sự suy giảm của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ trong mắt khán giả và các chuyên trang sắc đẹp sau hàng loạt bê bối, đặc biệt là mùa giải Miss Universe 2025 nhiều ồn ào.

Ngoài Fatima Bosch, các người đẹp đăng quang ở các cuộc thi sắc đẹp quốc tế trong năm 2025 đều góp mặt trong danh sách đề cử 100 Hoa hậu đẹp nhất thế giới của Globalbeauties như đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata, đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia Eduarda Braum đến từ Brazil, đương kim Hoa hậu Quốc tế Catalina Duque đến từ Colombia, đương kim Hoa hậu Trái Đất Natálie Puškinová.

Miss Grand Slam là danh hiệu sắc đẹp uy tín do chuyên trang Globalbeauties bình chọn. Đây là giải thưởng thường niên, bắt đầu từ năm 1998. Người đoạt danh hiệu Miss Grand Slam được coi là hoa hậu đẹp nhất trong tất cả hoa hậu tham gia cuộc thi sắc đẹp lớn của năm đó. Từ năm 2025, giải thưởng được đổi tên thành Miss Global Beauties.

Trước đây, các chuyên gia của Globalbeauties chỉ lựa chọn thí sinh của những cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới như Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Quốc tế, Hoa hậu Trái Đất, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế để đưa vào đề cử.

Giải thưởng Miss Global Beauties - Hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2025 sẽ lựa chọn các người đẹp từ tất cả cuộc thi mà chuyên trang Globalbeauties từng đưa tin để đưa vào đề cử.

Năm nay, ban tổ chức công bố các đề cử theo từng châu lục. Trong số 100 đề cử có 23 người đẹp đến từ khu vực châu Á. Hiện 23 đề cử khu vực châu Á đã được công bố. Trong đó, Nguyễn Đình Như Vân là người đẹp Việt duy nhất lọt vào đề cử của Globalbeauties. Nguyễn Đình Như Vân là đương kim Miss Globe.

Năm 2024, người đẹp Cộng hòa Czech - Krystyna Pyszková đã được Globalbeauties bình chọn là Hoa hậu đẹp nhất thế giới.

