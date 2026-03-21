Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Philippines khoe hình thể

Đại diện vùng La Union - Bea Millan-Windorski đang được xem là ứng viên sáng giá nhất cho Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2026. Bea Millan-Windorski 25 tuổi, có chiều cao nổi bật 1,8 m, mang dòng máu Philippines - Mỹ. Cô theo học Đại học Wisconsin-Madison và nhận bằng cử nhân Lịch sử và Quan hệ Quốc tế. Năm 2024, người đẹp đại diện Mỹ dự thi Hoa hậu Trái Đất và dừng chân ở vị trí á hậu 2 khiến nhiều người tiếc nuối.

Đại diện Baguio City - Roxie Baeyens khoe dáng nóng bỏng trên du thuyền với áo tắm một mảnh kết hợp áo choàng lưới.

Roxie Baeyens thay bộ bikini màu đỏ khi đi dạo trên đảo. Cô có gương mặt sắc sảo, hiện đại cùng thân hình nóng bỏng. Roxie Baeyens từng tham dự cuộc thi Hoa hậu Trái Đất Philippines 2020. Hiện đại diện Baguio City được nhận xét nằm trong nhóm tiềm năng cho vương miện.

Đại diện Pampanga - Allyson Hetland mặc áo tắm một mảnh chất liệu ánh kim, tông màu vàng gold rực rỡ. Cô 24 tuổi, có kỹ năng catwalk và tạo dáng ấn tượng.

Đại diện Mountain Province - Lyneree Montero-Yodong tạo dáng với áo tắm một mảnh.

Đại diện Taguig - Bella Ysmael khoe cơ bụng quyến rũ trên bãi biển. Cô có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng, từng giành giải á hậu 1 tại Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2020.

Đại diện Manila - Justine Felizarta - quyến rũ trong áo tắm màu trắng. Cô 31 tuổi, từng lọt vào top 15 cuộc thi Binibining Pilipinas 2015, sau đó giành giải á hậu 1 tại Miss Tourism World 2022.

Đại diện Iligan City - Trexy Paris Roxas tạo dáng trong bộ áo tắm một mảnh tông xanh nổi bật. Cô 19 tuổi, có vẻ đẹp hiện đại, quyến rũ.

Đại diện Luisiana - Ashley Montenegro 25 tuổi, từng giành giải Miss Eco Philippines 2022 và lọt vào top 21 tại cuộc thi Miss Eco International 2023. Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2026 dự kiến diễn ra ngày 1/5. Người đẹp đăng quang đại diện Philippines tại Hoa hậu Hoàn vũ 2026 tổ chức ở Puerto Rico. Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Philippines là người đẹp Ahtisa Manalo. Cô giành giải á hậu 3 tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025.