Nhờ câu nói 'giảm cân là giống Dương Mịch', cô gái trẻ giảm một mạch 21,5kg

Đào từng có mức cân đỉnh điểm là 64 kg.

Với chiều cao khiêm tốn 1,56 m, mức cân nặng 64kg từng khiến Đào bị bạn bè trêu chọc trông chẳng khác gì phụ nữ đang ở cữ. Là người yêu thích chụp ảnh, cô dần nhận ra dù có dùng bao nhiêu filter đi nữa cũng không giúp cô trông gọn gàng hơn. Cuối cùng, Đào quyết định thay đổi, lên kế hoạch giảm cân một cách nghiêm túc để lấy lại sự tự tin.

Quá trình giảm cân, Đào áp dụng thực đơn chủ yếu là thực phẩm nguyên chất, giảm thiểu lượng đồ ăn nhiều dầu mỡ, hạn chế đường và thực phẩm chế biến sẵn. Tỷ lệ các phần ăn trên đĩa của cô tuân theo "quy tắc 211": 2 phần rau, một phần protein và một phần tinh bột, giúp cân bằng dinh dưỡng và dễ kiểm soát lượng calo hơn. Tinh bột trong chế độ ăn của Đào chủ yếu là ngô, bí đỏ, khoai lang,... có đặc điểm giàu chất xơ và có chỉ số đường huyết thấp.

Cô cũng cố gắng tự nấu ăn nhiều nhất có thể để kiểm soát gia vị, khẩu phần ăn và tránh lượng calo ẩn khi ăn ngoài. Đào còn ghi chép lại các bữa ăn hàng ngày để kiểm soát tốt những gì đưa vào cơ thể đồng thời giảm thiểu việc ăn uống vô thức.

Bên cạnh việc kiểm soát chế độ ăn uống, Đào tích cực tập thể dục với các bài tập cardio như chạy trên máy chạy bộ, kết hợp cùng bài tập sức mạnh như kéo xà, chèo thuyền ngồi, quất dây thừng, nâng tạ tay và nâng tạ đòn.

Tập cardio giúp đốt cháy năng lượng dư thừa, trong khi tập tạ giúp tăng khối lượng cơ bắp và duy trì tỷ lệ trao đổi chất cơ bản, nhờ đó giảm cân hiệu quả hơn và ngăn ngừa tình trạng cơ thể bị chảy xệ sau khi giảm cân.

Không chỉ loại bỏ mỡ thừa, cải thiện vóc dáng và gương mặt thanh thoát, ngoại hình của Đào sau khi giảm hơn 20 kg cân được nhiều người dùng mạng xã hội công nhận có đường nét hao hao diễn viên Dương Mịch.

Trong hai tháng đầu, Đào giảm được hơn 10 kg. Sau đó cô bắt đầu chia sẻ hành trình của bản thân trên mạng xã hội Douyin. Được nhiều người khen có ngoại hình giống Dương Mịch, Đào càng có thêm động lực, kiên trì với chế độ dinh dưỡng và tập luyện, đến nay đã giảm được tổng cộng 21,5 kg.