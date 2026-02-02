Á hậu Quốc tế từ bỏ danh hiệu

Ngày 1/2, người đẹp Nicole Borromeo được bổ nhiệm trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Cebu 2026. Cô đại diện tỉnh Cebu tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2026. Nếu chiến thắng, người đẹp có cơ hội đại diện Philippines tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2026 dự kiến tổ chức ở Puerto Rico.

Thông tin Nicole Borromeo tiếp tục thi sắc đẹp đã gây xôn xao trên các diễn đàn sắc đẹp Philippines. Trước đó, Nicole Borromeo đăng quang cuộc thi lâu đời Binibining Pilipinas 2022 và đại diện Philippines dự Hoa hậu Quốc tế 2023 ở Nhật Bản, giành ngôi vị Á hậu 3.

Nicole Borromeo từ bỏ danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Quốc tế 2023 để tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2026.

Trước đó, Nicole Borromeo không tiết lộ về việc tiếp tục thi sắc đẹp nên việc cô từ bỏ danh hiệu Á hậu Quốc tế 2023 khiến nhiều người bất ngờ. Trên trang cá nhân có hơn 234.000 người theo dõi, người đẹp cũng đã xóa bỏ danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Quốc tế 2023.

Khán giả Philippines ủng hộ việc Nicole Borromeo tiếp tục thi nhan sắc. ''Tôi đã chờ ngày này từ lâu'', ''Ủng hộ cô ấy tiếp tục thi Hoa hậu Hoàn vũ''', ''Cô ấy sẽ là ứng viên mạnh nếu đại diện Philippines'''... khán giả bình luận.

Nicole Borromeo năm nay 25 tuổi, cao 1,72 m, nhan sắc ngọt ngào với gương mặt như búp bê. Cô từng theo học chuyên ngành thiết kế thời trang, đồng thời là người mẫu nổi tiếng ở Philippines.

Nicole Borromeo bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ khi còn rất sớm và được bố mẹ ủng hộ con đường dấn thân vào lĩnh vực giải trí. Cô cũng có kinh nghiệm chinh chiến sắc đẹp ấn tượng với nhiều thành tích.

Nicole Borromeo từng giành danh hiệu Miss Silka Cebu 2017, sau đó người đẹp dự thi cuộc thi Miss Mandaue 2018 và giành ngôi á hậu. Người đẹp cũng từng đại diện Cebu tham dự Miss Teen Philippines 2019 và giành giải Á hậu 2.

Không chỉ có lợi thế ngoại hình, Nicole Borromeo còn được đánh giá cao bởi học vấn, ứng xử cũng như kỹ năng tiếng Anh ấn tượng. Tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2023, cô ghi điểm với câu trả lời ứng xử nhanh nhạy, thông minh.

Trước đây, người đẹp đăng quang cuộc thi Binibining Pilipinas sẽ được cử đi thi Hoa hậu Hoàn vũ. Tuy nhiên, sau khi Binibining Pilipinas mất bản quyền Miss Universe, người đẹp đăng quang được cử dự thi Hoa hậu Quốc tế.

Nicole Borromeo hiện là một trong những người đẹp được fan Philippines ủng hộ giành chiến thắng tại Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2026.

Những năm gần đây, nhiều người đẹp từng giành thành tích cao ở Hoa hậu Quốc tế đã từ bỏ danh hiệu để tiếp tục tham dự các cuộc thi cấp quốc gia.

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Philippines Ahtisa Manalo cũng từ bỏ danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Quốc tế 2018 để thi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2025 và đăng quang. Sau đó, Ahtisa Manalo đại diện Philippines thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 và giành giải Á hậu 3.