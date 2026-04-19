Nữ tỷ phú Hoa hậu Hoàn vũ tẩu tán tài sản

Chuyên trang sắc đẹp Pageant Dispatches đăng tải bài viết cho biết tập đoàn JKN Global Group, công ty do nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakrajutatip đứng đầu, đã chính thức thua kiện trong vụ kiện dân sự tại Tòa án tỉnh Samut Prakan, Thái Lan. Phán quyết mở đường cho việc tịch thu và bán đấu giá tài sản của JKN để trả nợ cho các chủ sở hữu trái phiếu.

Vụ kiện được đệ trình vào ngày 15/1/2026 bởi Asia Plus Securities và DAOL Securities, đại diện cho các chủ sở hữu trái phiếu của JKN. Tại phiên hòa giải ngày 16/3, phía JKN đã không xuất hiện mà không có lời giải thích. Tòa án chỉ tiến hành nghe lời khai của các nhân chứng bên nguyên đơn và ngay lập tức đưa ra phán quyết.

Nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakrajutatip đã tẩu tán hết tài sản.

Trong phán quyết, thẩm phán đã ra lệnh cho JKN phải trả lại toàn bộ tiền gốc và lãi trái phiếu theo yêu cầu, cộng thêm lãi suất chậm trả tiếp tục tích lũy kể từ ngày nộp đơn cho đến khi được thanh toán đầy đủ.

Nếu phía JKN không thanh toán, luật sư của các chủ sở hữu trái phiếu sẽ yêu cầu tòa án chỉ định chấp hành viên. Nhóm điều tra sẽ truy tìm tất cả tài sản của JKN. Sau khi xác định được vị trí, các tài sản sẽ bị tịch thu và bán đấu giá. Tiền thu được sẽ được sử dụng để trả nợ cho các chủ trái phiếu.

Mặc dù thắng kiện, các chủ nợ được cho rằng phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt. Phán quyết này có nguy cơ trở thành chiến thắng trên giấy tờ vì JKN hầu như không còn tài sản nào để tịch thu và bán đấu giá.

Nhiều nguồn tin cho biết JKN đã thực hiện tái cấu trúc và chuyển nhượng tài sản từ rất lâu trước đó. Tài sản của Miss Universe tại Singapore, thương hiệu có giá trị nhất trước đây thuộc sở hữu của JKN, được cho là đã được chuyển giao cho một thực thể ở Mỹ.

Nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakrajutatip và 2 con của bà được cho rằng đang mang quốc tịch Mỹ. Trước đó, có nhiều nguồn tin cho biết bà Anne bỏ trốn sang Mexico dưới sự bảo lãnh của doanh nhân Raul Rocha - ông chủ của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ.

Các cáo buộc về việc chuyển nhượng tài sản của JKN đã xuất hiện từ năm 2024, bao gồm cả việc chuyển tiền cho một công ty thuộc sở hữu của ông Raul Rocha ở Mexico, được viện dẫn là tiền đầu tư.

Các chủ nợ của JKN được cho rằng đang tính tới phương án chi thêm tiền cho luật sư và các công ty để truy tìm tài sản quốc tế của JKN. Nhưng việc này được cho rằng không hề dễ dàng.

Hồi tháng 3, ông Nawat - chủ tịch Miss Grand International - xác nhận nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakrajutatip đã từ chức khỏi tất cả vị trí điều hành tại tổ chức Miss Universe (MUO), kết thúc hành trình kéo dài 3 năm của nữ doanh nhân người Thái Lan.

Ông Nawat nhấn mạnh rằng bà Anne không còn bất kỳ quyền hạn nào trong tổ chức, bao gồm quyền ký kết văn bản, đưa ra quyết định hoặc tham gia vào các vấn đề hoạt động. Về mặt pháp lý và thực tế, bà không còn tham gia vào việc quản lý của tổ chức.

Anne Jakrajutatip - chủ của JKN Global Group PCL - gây chú ý khi tuyên bố mua lại tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ với giá 20 triệu USD vào tháng 10/2022, nhưng phải bán một nửa cổ phần cho ông trùm người Mexico - Raul Rocha Cantu vào tháng 1/2024 do khó khăn tài chính.

Sau 2 năm điều hành cuộc thi sắc đẹp, nữ tỷ phú chuyển giới đối mặt nguy cơ vỡ nợ. Tập đoàn JKN đã nộp đơn xin phá sản/phục hồi kinh doanh vào tháng 11/2023, đúng một năm sau khi mua lại cuộc thi.

Vào tháng 6/2025, bà Anne từ chức khỏi JKN sau khi bị Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) buộc tội làm giả hồ sơ công ty và phạt 4,1 triệu Baht (khoảng 119.000 USD), đồng thời cấm đảm nhiệm vai trò giám đốc hoặc quản lý trong 56 tháng. Bà cũng đã rời khỏi tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ vào tháng 10/2025.