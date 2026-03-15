Hoa hậu Hoàn vũ Philippines từ bỏ danh hiệu

Ngày 12/3, trang chủ Miss Grand International (MGI) công bố các thí sinh tiếp theo của mùa giải Miss Grand All Stars đầu tiên. Trong đó, sự xuất hiện của người đẹp Gazini Ganados (Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2019) đã gây chú ý với các fan sắc đẹp.

Sau nửa ngày công bố, bài viết về Gazini Ganados đã nhận được gần 200.000 lượt like, cùng hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ, chứng tỏ sức ảnh hưởng của cô với các fan sắc đẹp quốc tế.

Gazini Ganados trở lại đường đua nhan sắc sau 7 năm.

Sau bài viết công bố Hương Giang là đại diện Việt Nam tại Miss Grand All Stars, Gazini Ganados là thí sinh tiếp theo thu hút lượng tương tác lớn trên mạng xã hội.

Trang chủ MGI chia sẻ: "Gazini Ganados là người mẫu, diễn viên và nhân vật truyền hình người Philippines gốc Palestine. Cô nổi tiếng với vẻ đẹp, phong thái cuốn hút trên sân khấu và câu chuyện truyền cảm hứng. Thông qua các cuộc thi sắc đẹp, cô đã trở thành một trong những hoa hậu được biết đến rộng rãi nhất ở Philippines".

MGI cho biết thêm: "Ngoài các cuộc thi sắc đẹp, Gazini đã xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực giải trí và thời trang với tư cách là người mẫu sàn catwalk, diễn viên và nhân vật truyền hình. Tự hào về nguồn gốc Philippines và Palestine của mình, cô sử dụng tiếng nói để tôn vinh bản sắc văn hóa, sự trao quyền và tầm quan trọng của việc trân trọng cội nguồn".

Gazini Ganados năm nay 30 tuổi, là người mẫu, diễn viên. Cô từng đăng quang danh hiệu Binibining Pilipinas 2019 và sau đó đại diện Philippines tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2019 tại Mỹ, lọt vào top 20 chung cuộc.

Gazini mồ côi cha từ nhỏ và được mẹ nuôi dưỡng. Cô tốt nghiệp Cao đẳng Cebu Sacred Heart tại thành phố Cebu (Philippines). Người đẹp từng tham gia cuộc thi Binibining Pilipinas năm 2014 nhưng không đạt thành tích nào.

Trên trang Instagram cá nhân có hơn 700.000 người theo dõi, Gazini thường chia sẻ hình ảnh và bí quyết tập luyện giữ dáng. Gazini cao 1,7 m và có số đo ba vòng cân đối và quyến rũ. Cô thành thạo 4 ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Cebuano, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Tagalog.

Việc Gazini Ganados quay trở lại đường đua nhan sắc sau 7 năm nhận được sự chú ý, ủng hộ của khán giả. Nhiều người cho rằng sự xuất hiện của Gazini Ganados khiến cuộc thi Miss Grand All Stars có sức hút hơn.

Trước đó, ban tổ chức công bố profile của hơn 20 thí sinh nhưng gây thất vọng vì không có nhiều gương mặt tiềm năng. Hoa hậu Chuyển giới Hương Giang được công bố là đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay.

Cư dân mạng cũng phát hiện ra nhiều thí sinh đã cung cấp sai thông tin về cuộc thi mà mình từng tham gia để qua mặt ông Nawat. Nhiều khán giả đã thử Google tên cuộc thi mà các thí sinh cung cấp trong hồ sơ gửi cho ông Nawat nhưng không tìm thấy kết quả.

Hoa hậu Hòa bình All Stars dự kiến ​​diễn ra vào tháng 5 ở Thái Lan. Mùa giải sẽ quy tụ các người đẹp từng tham dự những cuộc thi trước đây nhưng chưa đoạt giải.

Ngày 11/3, các diễn đàn sắc đẹp quốc tế đưa tin người đẹp Melisha Lin - Á hậu 5 Miss Grand International 2024 đã rút khỏi phiên bản Miss Grand All Stars mùa đầu tiên vì lý do sức khỏe. Việc Melisha Lin rút lui khỏi Miss Grand All Stars mùa đầu tiên khiến nhiều khán giả tiếc nuối vì cô được xem là thí sinh sáng giá trong số những người đẹp đã được công bố dự thi.