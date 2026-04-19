Ứng viên tiềm năng của Hoa hậu Hoàn vũ 2026

Người đẹp Luren Márquez đã được bổ nhiệm thành Miss Universe Peru 2026. Cô giành quyền đại diện Peru tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2026 tổ chức ở Puerto Rico vào cuối năm.

Nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ vì mùa giải Hoa hậu Hoàn vũ Peru 2026 không được tổ chức mà ban tổ chức lựa chọn đại diện bằng hình thức hand pick. Trước đó, các mùa giải Hoa hậu Hoàn vũ Peru được tổ chức quy mô, hoành tráng để chọn đại diện thi quốc tế.

Tuy nhiên, lựa chọn của ban tổ chức Miss Universe Peru nhận được sự đồng tình, ủng hộ của khán giả. Luren Márquez được nhận xét là người đẹp có đầy đủ tố chất để đại diện Peru ở đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Luren Márquez năm nay 27 tuổi, là người mẫu, người dẫn chương trình của đài Telemicro Internacional. Cô có bằng cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học Lima.

Hiện cô tiếp tục theo học ngành Truyền thông Xã hội tại Đại học Quốc tế Florida (FIU), chuyên ngành Tiếp thị Kỹ thuật số.

Luren Márquez bắt đầu làm người mẫu từ khi mới 14 tuổi, đã sải bước trên sàn diễn cho các show diễn như Tuần lễ thời trang New York, Tuần lễ thời trang Los Angeles, Tuần lễ thời trang Miami và Tuần lễ thời trang Lima. Cô từng hợp tác với các nhà thiết kế như Ágatha Ruiz de la Prada, Custo Barcelona và Giannina Azar.

Năm 2024, Luren Márquez dự thi Miss Peru nhưng dừng chân ở vị trí á hậu 1 khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Luren Márquez là người đẹp có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với hơn 70.000 người theo dõi. Cô cũng tích cực hoạt động xã hội, hỗ trợ các sáng kiến ​​tập trung vào hòa bình xã hội ở Peru, tham gia vào các sự kiện tôn vinh văn hóa bản địa.

Ngoài các cuộc thi sắc đẹp và thời trang, Márquez còn xuất hiện trong các video âm nhạc của các nghệ sĩ như El Alfa và Maluma, mở rộng tầm ảnh hưởng của cô trong lĩnh vực giải trí và truyền thông.

Peru được xem là sash mạnh ở đấu trường Miss Universe nói riêng và các cuộc thi sắc đẹp nói chung. Tuy nhiên, đại diện Peru tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 là người đẹp Karla Bacigalupo gây tranh cãi với nhan sắc bị nhận xét già nua, kém tươi tắn. Chung cuộc, người đẹp phải ra về tay trắng.

Tại mùa giải năm 2024, đại diện Peru là người đẹp Tatiana Calmell lọt vào top 12 và giành giải phụ Hoa hậu Hoàn vũ khu vực châu Mỹ.

Năm 2023, đại diện Peru là người đẹp Camila Escribens lọt vào top 10. Năm 2022, người đẹp Alessia Rovegno mang về thành tích top 16 cho Peru. Peru từng một lần đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ vào năm 1957. Thành tích cao nhất của Peru tại Hoa hậu Hoàn vũ những năm gần đây là giải á hậu 2 của người đẹp Janick Maceta vào năm 2020.