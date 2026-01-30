Hai hoa hậu Philippines bị cáo buộc hành hung

Tờ Inquirer đưa tin người đàn ông có biệt danh Totoy, là tài xế riêng của nữ diễn viên Rhian Ramos đã nộp đơn khiếu nại lên Cục Điều tra Quốc gia (NBI) với cáo buộc rằng Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2023 Michelle Dee và Hoa hậu Hòa bình Philippines 2021 Samantha Panlilio cùng diễn viên Rhian Ramos đã nhiều lần đánh đập, tra tấn anh ta vào ngày 17/1, khiến anh ta có ý định tự tử.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Philippines, Totoy kể rằng anh và nữ diễn viên Rhian Ramos vừa trở về từ một buổi ghi hình thì cô cùng các vệ sĩ đã chặn đường và đánh đập anh ngay trong nhà riêng của Ramos ở tầng 39 của một khu chung cư tại Makati, Philippines.

Ba người đẹp bị cáo buộc hành hung tài xế.

Totoy nói sau vụ hành hung, anh ta quyết định tự tử bằng cách nhảy khỏi cửa sổ tầng 39 nhưng bị một sợi dây điện cản lại, khiến anh ta bị cuốn vào tầng 25 của tòa nhà. Totoy chạy xuống sảnh tòa nhà nhưng bị vệ sĩ của nữ diễn viên chặn lại và đưa trở lại tầng 39.

Totoy cho biết khi trở lại căn hộ của Ramos, cô cùng hai hoa hậu đã đánh đập anh ta. "Tôi ngã xuống ghế vài lần, nhưng dù tôi có van xin thế nào, cũng chẳng là gì với họ. Sau khi Michelle rời đi vào ngày 17/1, các vệ sĩ của cô ta tiếp tục đánh tôi. Cô Rhian Ramos cũng ở đó. Cô ấy đánh và tát tôi. Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại làm vậy", Totoy vừa khóc vừa kể với truyền thông.

Tại Cục Điều tra Quốc gia (NBI), Totoy cũng cho thấy nhiều vết bầm tím và vết thương trên cơ thể, khai rằng do bị các nghi phạm đánh đập.

Tờ Inquirer đã liên hệ với các nghệ sĩ để làm rõ câu chuyện. Luật sư của Michelle Dee và Rhian Ramos là bà Maggie Abraham-Garduque đã phủ nhận các cáo buộc, dù họ vẫn chưa nhận được bản sao đơn khiếu nại của NBI. Bà Garduque cho biết họ sẵn sàng trả lời các cáo buộc.

Inquirer cho biết có trong tay bản sao cho thấy Michelle Dee từng đệ đơn kiện Totoy về tội trộm cắp có tình tiết tăng nặng, dẫn đến việc anh ta bị giam giữ tại nhà tù thành phố Makati. Khi đó, Dee đã cáo buộc Totoy lấy trộm một trong những bức ảnh nhạy cảm của cô.

Vụ án được đệ trình lên Văn phòng Công tố ở Makati, nhưng đã bị bác bỏ ba ngày sau đó. Totoy được thả vì công tố viên cho rằng khiếu nại của Dee không có căn cứ.

Luật sư của Michelle Dee và Rhian Ramos - bà Maggie Abraham-Garduque cho rằng việc Totoy nộp đơn khiếu nại lên Cục Điều tra Quốc gia (NBI) là để trả thù Michelle Dee vì trước đó đã bị cô kiện tội trộm cắp.

Michelle Dee là người đẹp đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2023, sau đó vào top 10 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2023 tổ chức ở El Salvador. Cô là con gái của Melanie Marquez - Hoa hậu Quốc tế 1979, đồng thời là chuyên gia đào tạo hoa hậu nổi tiếng, quyền lực tại Philippines.

Samantha Panlilio đăng quang Hoa hậu Hòa bình Philippines 2021, sau đó đại diện quốc gia tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế cùng năm nhưng không đạt thành tích. Cô còn là MC truyền hình, từng tranh cử theo danh sách trong cuộc bầu cử tại Philippines vào giữa nhiệm kỳ năm 2025.

Trong khi đó, Rhian Ramos là nghệ sĩ hàng đầu của đài Kapuso, gần đây xuất hiện trong bộ phim truyền hình giả tưởng giờ vàng - Sang’gre.