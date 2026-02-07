Tình tiết mới vụ hoa hậu Philippines bị kiện

Tờ Philstar đưa tin Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2023 Michelle Dee lần thứ hai đệ đơn tố cáo tội trộm cắp chống lại Totoy - tài xế cũ của nữ diễn viên Rhian Ramos - tại Văn phòng Công tố Makati, Philippines.

Trước đó, Michelle Dee từng đệ đơn kiện Totoy về tội trộm cắp có tình tiết tăng nặng, dẫn đến việc anh ta bị giam giữ tại nhà tù thành phố Makati. Khi đó, Dee đã cáo buộc Totoy lấy trộm một trong những bức ảnh nhạy cảm của cô.

Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2023 Michelle Dee.

Vụ án được đệ trình lên Văn phòng Công tố ở Makati, nhưng đã bị bác bỏ 3 ngày sau đó. Totoy được thả vì công tố viên cho rằng khiếu nại của Dee không có căn cứ.

Tòa án cho biết đơn tố cáo phải được đệ trình lại để tuân theo đúng quy trình, bao gồm cả thủ tục điều tra. Vì vậy, Michelle Dee đã tiếp tục gửi đơn tố cáo Totoy.

Bà Maggie Garduque - luật sư của Dee cho biết: "Văn phòng công tố nói rằng sẽ đưa vụ việc vào cuộc điều tra sơ bộ thông thường và sẽ xem xét tính xác thực của vụ án để thấy rằng liệu có đủ cơ sở để kết tội Totoy về tội trộm cắp có tình tiết tăng nặng do bà Michelle Dee đệ đơn hay không".

Dee đã đệ đơn kiện Totoy về tội trộm cắp sau khi người này bị cáo buộc lấy trộm một phong bao lì xì chứa 10 món đồ có giá trị của cô. Bà Garduque cho biết 9 món đồ đã được trả lại nhờ sự giúp đỡ của vợ Totoy. Tuy nhiên, một món đồ được cho là chứa những bức ảnh riêng tư của Dee vẫn mất tích.

Vào ngày 19/1, Dee và luật sư đã đưa Totoy đến Sở cảnh sát Makati và buộc tội anh ta về tội trộm cắp có tình tiết tăng nặng vì đánh cắp các bức ảnh được cho là nhạy cảm. Totoy đã bị tạm giữ nhưng được thả vào ngày 22/1 sau khi văn phòng công tố bác bỏ đơn kiện.

Ngày 28/1, Totoy đã đệ đơn khiếu nại chống lại Michelle Dee, Ramos, Rhian Ramos và Hoa hậu Hòa bình Philippines 2021 Samantha Panlilio với cáo buộc đã bị giam giữ trái phép và tra tấn nghiêm trọng.

Totoy cho biết đã nhiều lần đánh đập, tra tấn vào ngày 17/1, khiến anh ta có ý định tự tử. Tại Cục Điều tra Quốc gia (NBI), Totoy cũng cho thấy nhiều vết bầm tím và vết thương trên cơ thể, khai rằng do bị đánh đập.

Dee và Ramos đã lên tiếng phủ nhận các cáo buộc của Totoy. Luật sư của họ giải thích rằng những tuyên bố của người tài xế này là không đúng sự thật.

Ngày 2/2, Cục điều tra quốc gia cho biết đang xác minh tất cả các lời khai và bằng chứng trong đơn khiếu nại của Totoy.

Vụ việc đấu tố qua lại giữa phía Dee và Totoy vẫn đang gây ồn ào trên truyền thông và được cho rằng ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh, danh dự của các hoa hậu.