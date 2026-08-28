Chiếc áo giúp 'né' camera AI giám sát

Mẫu áo có tên Digital Camouflage (ngụy trang kỹ thuật số), ra đời nhằm ứng phó với dự án thí điểm hệ thống giám sát video AI tại Kottbusser Tor, Berlin, bắt đầu trong tháng 8. Design Boom cho biết, áo được sản xuất tại Latvia với chất liệu gồm 65% polyester tái chế và 35% polyester.

Nhà thiết kế Simon Weckert cho biết người mặc sẽ không bị camera nhận diện là một cá nhân. Theo ông, hệ thống AI được tạo từ nhiều lớp và không thực sự hiểu bản chất, mà chỉ học hình dáng con người dựa trên thống kê từ hàng triệu hình ảnh huấn luyện.

"Những lớp đầu tiên là đường viền, độ tương phản và sự chuyển đổi kết cấu, sâu hơn là mẫu hình giống bộ phận như hình dáng đầu và vai, tỷ lệ chi so với thân, sự liền mạch của đường viền cơ thể so với nền phía sau", ông giải thích với Dezeen. "Với máy móc, 'người' chỉ là tập hợp những số liệu thống kê hình ảnh. Đó chính là điểm yếu của chúng".

Chiếc áo Digital Camouflage kết hợp họa tiết với màu sắc rực rỡ để đánh lừa AI, khiến hệ thống không nhận ra thứ chúng đang quan sát là con người. Sự chuyển đổi màu sắc bão hòa tạo tín hiệu mạnh ở những lớp đầu tiên của hệ thống quan sát, trong khi họa tiết chồng chéo phá vỡ tính liên tục của đường viền cơ thể, khiến bộ dò không thể liên kết các bộ phận thành một người.

"Với con người, nó trông gần như một loại vải có tính thôi miên, còn với mô hình AI, nó chẳng là gì cả", Weckert cho hay.

Áo Digital Camouflage giúp người mặc không bị camera AI nhận diện. Ảnh: Simon Weckert

Điều thú vị là để thiết kế họa tiết áo, Weckert cũng sử dụng AI. Ông thử nghiệm nhiều phiên bản theo phương pháp "vòng lặp đối kháng" với chính hệ thống camera nhận diện. Đầu tiên, ông tạo một "ứng viên họa tiết", đưa ra trước camera, đo lường khả năng nhận diện, sau đó điều chỉnh và lặp lại quá trình đến khi khả năng nhận diện biến mất.

Theo Futurism, Weckert tự xưng là "phù thủy kỹ thuật số thời hiện đại", từng gây chú ý lớn vào năm 2020 khi dùng xe kéo chất đầy smartphone, tạo ra vụ tắc đường giả trên đường phố Berlin và đánh lừa Google Maps.