Bé gái 13 tuổi tạo ứng dụng AI để khởi nghiệp, kiếm 70 triệu chỉ sau 3 ngày

Theo trang HK01, nữ sinh này tên Chu Thư Hạm, hiện đang học lớp 8, đã mang ứng dụng AI của mình đến tham dự cuộc thi Markethon tổ chức tại Hàng Châu. Đây là một cuộc thi phát triển ứng dụng và marketing, trong đó khách hàng nếu muốn đánh giá sẽ phải trả tiền thay vì hội đồng giám khảo truyền thống.

Nữ sinh 13 tuổi vượt qua nhiều đối thủ đáng gờm

Cuộc thi quy tụ hơn 50 đội, với thời gian kéo dài 48 giờ. Các đội phải chứng minh khả năng đưa ứng dụng AI ra thị trường và tạo ra doanh thu thực tế.

Giữa nhiều đội ngũ gồm các doanh nhân và người trưởng thành có kinh nghiệm, Chu Thư Hạm giành giải Ba nhờ ứng dụng AI có tên “Hiện Diện” .

Ứng dụng AI của cô bé được đánh giá cao.

“Hiện Diện” được Chu Thư Hạm phát triển nhằm giải quyết một vấn đề quen thuộc với nhiều học sinh: Muốn tập trung học nhưng không đủ khả năng tự kiểm soát bản thân.

Ứng dụng cho phép người dùng tải lên ảnh của cha hoặc mẹ để tạo một phụ huynh ảo. Thông qua camera thông minh, hệ thống theo dõi quá trình học tập và đưa ra lời nhắc khi phát hiện trẻ sử dụng điện thoại, rời khỏi chỗ ngồi hoặc mất tập trung.

Thay vì quát mắng như cách quản lý truyền thống, phụ huynh ảo sẽ đưa ra lời nhắc bằng giọng nói nhẹ nhàng.

Sau mỗi buổi học, ứng dụng còn tạo báo cáo về khả năng tập trung, thời gian mất tập trung và tình trạng học tập, giúp người dùng theo dõi tiến bộ.

Chu Thư Hạm chia sẻ về ý tưởng: “Em không thích kiểu mách lẻo nên muốn ứng dụng nói chuyện nhẹ nhàng hơn, để trẻ có một chút không gian trưởng thành”.

Ý tưởng xuất phát từ chính trải nghiệm của cô bé

Sản phẩm không bắt đầu từ một phòng nghiên cứu công nghệ mà từ trải nghiệm học tập của chính Chu Thư Hạm. Do cha mẹ bận rộn, cô bé không phải lúc nào cũng có người bên cạnh khi làm bài. Bản thân em cũng từng mất tập trung hoặc lén sử dụng điện thoại trong lúc học.

Ứng dụng này có thể sử dụng ảnh từ cha/mẹ của trẻ.

Từ trải nghiệm đó, Chu Thư Hạm nảy ra ý tưởng sử dụng AI để tạo một công cụ giám sát nhưng không gây áp lực, giúp những học sinh cùng tuổi rèn khả năng tự giác.

Điều đáng chú ý là từ lúc hình thành ý tưởng đến khi hoàn thiện, cô bé chỉ mất khoảng 3-4 ngày.

Kênh quảng bá cũng góp phần quan trọng vào thành công của sản phẩm. Mẹ của Chu Thư Hạm là một người bán hàng trực tuyến trên Douyin (TikTok Trung Quốc), đã hỗ trợ con gái quảng bá và bán sản phẩm thông qua livestream và video ngắn. Nhờ đó, 90 đơn hàng được hoàn tất, mang về hơn 18.000 nhân dân tệ lợi nhuận ròng sau 3 ngày (khoảng 70 triệu đồng).

Thành tích của Chu Thư Hạm cho thấy AI đang làm thay đổi một thực tế về khởi nghiệp, tuổi tác và nguồn lực không còn là rào cản tuyệt đối để biến một ý tưởng thành sản phẩm.

Việc kiếm được tiền trong một cuộc thi không đồng nghĩa sản phẩm đã trở thành một doanh nghiệp. Ứng dụng vẫn phải đối mặt với những vấn đề như bảo vệ dữ liệu trẻ em, bảo mật hình ảnh, độ chính xác của AI và khả năng duy trì người dùng nếu tiếp tục phát triển thương mại.

Với Chu Thư Hạm, kế hoạch trước mắt lại khá đơn giản: “Nếu thực sự có người sẵn sàng trả tiền, em sẽ tiếp tục làm”.

Câu chuyện của Chu Thư Hạm cho thấy AI đang mở ra cơ hội khởi nghiệp mới, nơi một ý tưởng thực tế cũng có thể trở thành sản phẩm có người sẵn sàng trả tiền.