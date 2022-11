LG giới thiệu loạt TV LG QNED 2022 thế hệ mới

LG vừa giới thiệu dòng sản phẩm TV LG QNED thế hệ 2022 đi kèm với những cải tiến về mặt hình ảnh hiển thị.

Tên gọi Q-N-E-D của sản phẩm thể hiện các công nghệ tiêu biểu như: Chấm lượng tử Quantum Dot, bộ lọc màu NanoCell trên tấm nền LCD (MiniLED/LED). Ngoài ra, dòng sản phẩm mới cũng có thêm công nghệ làm tối cục bộ Precision Dimming Pro+ và tính năng phân tích, áp dụng tông màu tối ưu Dynamic Tone Mapping Pro.

Bên cạnh đó, LG QNED 2022 đã mở rộng dải kích thước từ 50 - 86 inch và bổ sung thêm mẫu sản phẩm sử dụng tấm nền LED bên cạnh MiniLED.

TV được cung cấp năng lượng bởi bộ xử lý a9 Gen5 AI mới nhất. Trong đó a9 Gen5 AI 8K sẽ được trang bị trên dòng QNED 99 cao cấp, còn a7 Gen5 AI 4K sẽ là “bộ não” của QNED 86/80 và a5 Gen 5 AI 4K sẽ dành cho QNED 7S.

Ngoài việc nâng cấp tính năng AI Picture Pro, bộ xử lý mới của dòng QNED 2022 cũng cải tiến tính năng AI Sound Pro, chú trọng vào âm thanh 3D hơn qua việc chuyển đổi âm thanh 2 chiều thành âm thanh vòm ảo 7.1.2 hoặc 5.1.2.

Về mặt tính năng, loạt TV LG QNED 2022 cung cấp Room to Room Share (chuyển đổi nội dung từ TV này sang TV khác), Always Ready (nhận lệnh và đáp ứng các yêu cầu bằng giọng nói ngay cả khi TV đã tắt) hay My Profile (tạo mới và chuyển đổi giữa các tài khoản cá nhân khi TV được sử dụng chung).

Hiện TV LG QNED 2022 tại Việt Nam có 4 dòng sản phẩm chính với nhiều dạng kích thước cho người dùng lựa chọn. Giá cả của từng mẫu mã như sau:

Mã sản phẩm Kích thước

(Inch) Giá bán niêm yết QNED7S 50/ 55/ 65 20.400.000 / 23.900.000 / 30.900.000 VNĐ QNED80 50/ 55/ 65/ 75/ 86 22.900.000 / 25.900.000 / 32.900.000 / 51.900.000 / 74.900.000 VNĐ QNED86 MiniLED 55/ 65 38.900.000 / 54.900.000 VNĐ QNED99 8K MiniLED 65/ 75/ 86 109.900.000 / 164.900.000 / 219.900.000 VNĐ

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/lg-gioi-thieu-loat-tv-lg-qned-2022-the-he-moi-1413062.ngnNguồn: https://nongthonviet.com.vn/lg-gioi-thieu-loat-tv-lg-qned-2022-the-he-moi-1413062.ngn