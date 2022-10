Kingston XS2000: Ổ SSD di động nhỏ gọn có tốc độ "khủng"

Kingston XS2000 là một ổ cứng thể rắn (SSD) di động mới của hãng Kingston. Sản phẩm có nhiều điểm nổi bật như sử dụng kết nối USB Type-C, kích thước nhỏ gọn, hiệu suất đọc - ghi 2.000MB/giây, thậm chí XS2000 còn có khả năng chống nước và bụi IP55.

Ổ SSD di động XS2000 của Kingston.

Tuy nhiên, thiếu khả năng mã hóa và các tính năng bảo mật khác là nhược điểm của SSD này. Nhưng nếu bạn chỉ cần một thiết bị lưu trữ dữ liệu và không quá chú trọng vấn đề bảo mật, XS2000 sẽ là một ổ đĩa di động giá trị với hiệu suất cao, đặc biệt là về khía cạnh giá cả.

Thông số kỹ thuật

Kingston XS2000 có ba mức dung lượng là 500GB (khoảng 2,6 triệu đồng), 1TB (khoảng 4 triệu đồng) và 2TB (khoảng 8 triệu đồng). Ổ SSD di động mới của hãng có giá rẻ hơn WD My Passport NVMe và SanDisk Extreme Pro Portable SSD V2 trong cùng phân khúc.

XS2000 dựa trên bộ nhớ flash 3D TLC NAND và sử dụng bộ điều khiển SMI 2320. Với thông số ấn tượng bên trong, Kingston đã mạnh mẽ tuyên bố rằng tốc độ đọc và ghi của SSD lên đến 2.000MB/giây và điều này thực sự rất ấn tượng khi nó gần như sắp đạt giới hạn của chuẩn USB 3.2 Gen 2×2 (20Gbps).

Để có được hiệu suất tối đa từ ổ SSD này, máy tính cần phải có cổng kết nối chuẩn USB 3.2 Gen 2×2, hoặc cổng Thunderbolt 3 và 4. Nếu sử dụng cổng USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) hoặc Gen 2 thông thường (10Gbps) sẽ hạn chế đáng kể khả năng của XS2000.

Ổ SSD di động này không có tính năng gì đặc biệt đáng nói tới, ngoài độ chắc chắn của nó. Việc thiếu đi các tính năng mã hóa và bảo mật cũng như không đi kèm với bất kỳ phần mềm quản lý ổ đĩa nào, cho thấy XS2000 là một ổ SDD chỉ dùng để lưu trữ.

Thiết kế

XS2000 có kích thước siêu nhỏ gọn, chỉ lớn hơn một chút so với ổ USB DataTraveler Max của Kingston và nhỏ hơn so với ổ SanDisk Extreme Pro Portable SSD V2. Mặt ngoài được cấu tạo bằng kim loại và nhựa cứng. Ổ SSD này được xếp hạng IP55 có thể tự bảo vệ khỏi bụi và nước dạng giọt bắn. Ngoài ra, Kingston cũng tích hợp cho thiết bị một vỏ bọc cao su để bảo vệ khỏi các trường hợp bị va đập và rơi.

Ổ đĩa được kết nối qua cáp USB Type-C khá dài (12 inch) và có một đèn hiển thị trạng thái bên cạnh cáp kết nối.

Hiệu suất

Theo một thử nghiệm thực tế đối với ổ XS2000 1TB bằng trình kiểm tra ổ đĩa thông dụng Disk Speed Test của Blackmagic, thiết bị đạt mức tối đa 1.609MB/giây cho tốc độ đọc và 1.691MB/giây cho tốc độ ghi.

Con số này không quá khác biệt so với tốc độ 1.754MB/giây và 1.556MB/giây của SanDisk Extreme Pro Portable SSD V2, nhưng tốt hơn nhiều so với mức 893MB/giây và 878MB/giây của SSD WD My Passport NVMe.

Kết quả thử nghiệm trên chương trình Disk Speed Test.

Trong một thử nghiệm tiếp theo với chương trình IOMeter, XS2000 đạt được kết quả sát sao với các con số được xếp hạng của thuật toán thử nghiệm 4 luồng 2MB, gồm 1.987MB/giây đọc và 1.792MB/giây ghi.

Những con số này thấp hơn một chút so với 1.990MB/giây đọc và 1.980MB/giây ghi từ Extreme Portable Pro SSD V2. Ngược lại, XS2000 vượt trội hơn rất nhiều so với SSD My Passport NVMe, có tốc độ đọc 992MB/giây và tốc độ ghi 940MB/giây.

Trong bài thử nghiệm ngẫu nhiên 4K 4 luồng, XS2000 đạt 63.614 IOPS ghi đáng nể, nhưng 14.182 IOPS đọc là một kết quả không cao. Trong khi đó Extreme Pro Portable SSD V2 đạt được 70.353 IOPS ghi và 30.723 IOPS đọc, còn My Passport NVMe SSD đạt 39.793 IOPS ghi và 17.616 IOPS đọc.

Kết luận

XS2000 cho thấy nó có thể đạt được hiệu suất cao mà không cần chi thêm tiền cho ổ Thunderbolt NVMe. Ổ đĩa này tận dụng tối đa chuẩn USB 3.2 Gen 2×2 Type-C có độ tương thích cao, đạt được mức độ đọc và ghi tối đa được đánh giá cao của Kingston là 2.000MB/giây.

Tuy hiệu suất kém hơn một chút so với SanDisk Extreme Pro Portable SSD V2, nhưng lại vượt trội so với các ổ đĩa khác như SSD WD My Passport NVMe.

Thiết kế của tân binh nhà Kingston cũng là một điểm cộng, với độ hoàn thiện đơn giản nhưng chắc chắn, được bao bọc bằng vỏ cao su và có khả năng chống nước chống bụi.

Mặc dù có nhược điểm về khả năng bảo mật, nhưng điều này hoàn toàn phù hợp với mức giá của XS2000, chỉ 160 USD cho ổ lưu trữ SSD 1TB. Đây là một giá trị đáng để cân nhắc đối với những người đang tìm kiếm một ổ lưu trữ hiệu suất cao và nhỏ gọn như học sinh, sinh viên.

Ưu điểm:

- Gọn nhẹ.

- Hiệu suất cao.

- Có khả năng chống nước và bụi IP55.

- Giá rẻ.

Nhược điểm:

- Không có khả năng mã hóa và tính năng bảo mật.

- Không có chương trình quản lý đi kèm.

Nguồn: https://arttimes.vn/cong-nghe/kingston-xs2000-o-ssd-di-dong-nho-gon-co-toc-do-34khung34-c61a14191.html