Xiaomi MIX Flip bản quốc tế lộ giá bán và tùy chọn màu sắc

Sau khi ra mắt tại Trung Quốc vào đầu tháng này, Xiaomi dự kiến ​​sẽ phát hành mẫu điện thoại nắp gập đầu tiên của mình, MIX Flip, trên toàn cầu. Mặc dù công ty chưa chính thức xác nhận điều này, nhưng một tài khoản leaker uy tín trên mạng xã hội X có tên @Chun Bhai đã tiết lộ trong một bài đăng vào đầu tuần này rằng Xiaomi MIX Flip sẽ ra mắt phiên bản quốc tế, mặc dù chỉ ở một số thị trường được chọn, theo Gizmochina đưa tin.

Không chỉ thế, Chun Bhai còn chia sẻ thêm thông tin chi tiết về mẫu Xiaomi MIX Flip phiên bản quốc tế. Theo thông tin rò rỉ, MIX Flip sẽ có hai tùy chọn màu là đen và vàng hồng. Đây là một thay đổi nhỏ so với ba màu được cung cấp của phiên bản phát hành tại Trung Quốc là đen, trắng và phiên bản đặc biệt "Phoenix Feather Fiber Edition".

Thông tin rò rỉ cũng cho thấy Xiaomi MIX Flip dự kiến ​​​​sẽ sớm có mặt tại Liên minh Châu Âu và trên khắp khu vực Đông Á và Đông Nam Á. Tuy nhiên, thiết bị sẽ không được ra mắt ở Ấn Độ vì không có đề cập đến thông tin về phiên bản Ấn Độ trong máy chủ của Xiaomi.

Có lẽ điều thú vị nhất là giá bán. Thông tin rò rỉ cho biết MIX Flip bản quốc tế sẽ có giá rẻ hơn khoảng 100 USD so với đối thủ cạnh tranh chính của nó, Samsung Galaxy Z Flip 6, có giá khởi điểm là 1.099 USD (khoảng 28 triệu đồng). Mức giá của Z Flip 6 cho thấy MIX Flip có thể sẽ có giá bán ở mức khoảng 999 USD (khoảng 25 triệu đồng). Lý do cho mức giá rẻ hơn được cho là do không có sạc không dây và sử dụng cổng USB 2.0 thông thường.

Về thông số kỹ thuật, MIX Flip được trang bị màn hình ngoài 4.01 inch nổi bật, lớn nhất so với các đối thủ cùng phân khúc hiện nay. Màn hình này cung cấp tốc độ làm mới 120Hz, độ phân giải 1,5K và độ sáng tối đa 3.000 nits. Màn hình chính bên trong có kích thước 6,86 inch và có thông số kỹ thuật tương tự màn hình ngoài.

Xiaomi MIX Flip trang bị chipset Snapdragon 8 Gen 3, kết hợp với RAM 16GB và bộ nhớ trong 1TB. Hệ thống hình ảnh bao gồm thiết lập camera kép phía sau mang thương hiệu Leica gồm cảm biến OIS chính 50MP và ống kính tele nổi 50MP. Camera trước có một ống kính 32MP được đặt trong một lỗ khoét. Pin 4.780mAh với sạc nhanh 67W.

