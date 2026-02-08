Vùng từ trường kỳ lạ xuất hiện ở miền Bắc nước Úc

Theo Live Science, bản đồ địa chất mới mà Úc vừa công bố đã chỉ ra một "vết lõm" từ trường bí ẩn xuất hiện ở Lãnh thổ phía Bắc đất nước, được đặt tên là "Vùng dị thường từ trường Úc".

Đó là một tin tốt đối với giới khoa học.

Một "vết lõm" từ trường vừa được xác định ở miền Bắc nước Úc - Ảnh: CSIRO

"Vết lõm" từ trường là khu vực mà từ trường Trái Đất trở nên yếu đi bất thường. Sự biến đổi cục bộ này xảy ra do tính chất từ tính của một số khoáng chất và đá nhất định - ví dụ các mỏ quặng sắt - trong lớp vỏ hành tinh gây ra.

Trong trường hợp này, Vùng dị thường từ trường Úc chứa đựng những thông tin quý giá về lịch sử địa chất của đất nước, bao gồm cách các lớp đá khác nhau hình thành và có được các đặc tính từ tính riêng biệt của chúng.

"Dữ liệu từ trường cho phép chúng ta nhìn xuyên qua lòng đất và hiểu được cấu trúc địa chất mà nếu không sẽ hoàn toàn bị che khuất" - trưởng dự án Clive Foss, một nhà địa chất học từ Tổ chức Nghiên cứu khoa học và công nghiệp Khối thịnh vượng chung (CSIRO), cho biết.

Đá trên Trái Đất vốn lưu giữ các dấu hiệu từ tính chứa thông tin về từ quyển của hành tinh vào thời điểm mà chúng hình thành, tạo nên một "bộ nhớ từ tính", đóng vai trò như chiếc hộp đen giúp tái tạo quá khứ địa chất.

Từ trường của địa cầu vốn đã bị chuyển hướng nhiều lần trong lịch sử do sự đảo chiều cực từ, ngoài ra còn có các thay đổi quy mô nhỏ hơn do quá trình kiến tạo mảng.

Vùng dị thường từ trường Úc có thể giúp các nhà khoa học biết thêm về tất cả những sự kiện đó.

Theo CSIRO, "vết lõm" từ trường này che giấu sự tồn tại của các cấu trúc như đứt gãy, nếp gấp và bồn địa mà các kỹ thuật lập bản đồ truyền thống không thể phát hiện được.

Để khám phá những lớp ẩn này, tiến sĩ Foss và nhóm của ông đã sử dụng các kỹ thuật mô hình hóa tiên tiến để trực quan hóa tốt hơn dữ liệu từ trường được thu thập trong một cuộc khảo sát năm 1999, sử dụng máy bay mang thiết bị đo từ trường.

Việc lập bản đồ Vùng dị thường từ trường Úc có thể dẫn đến những khám phá địa chất quan trọng, bao gồm cả cơ hội thăm dò tài nguyên cho quốc gia này.