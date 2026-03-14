iPhone 19 Pro sẽ có thiết kế đẹp hơn iPhone 18 Pro

Trước đây, iPhone 18 Pro được đồn đoán có ít khác biệt so với phiên bản tiền nhiệm nhưng các báo cáo mới nhất cho biết sản phẩm sẽ không có thiết kế Dynamic Island nhỏ hơn.

Theo nguồn tin Digital Chat Station, iPhone 18 Pro sẽ có thiết kế Dynamic Island nhỏ hơn. Nguồn tin này cũng nói thêm rằng sản phẩm sẽ không có nhiều thay đổi đáng kể về thiết kế phần cứng so với iPhone 17 Pro.

Trong một bài đăng mới nhất trên tài khoản Weibo của mình, Digital Chat Station cho biết, thiết kế Dynamic Island nhỏ hơn sẽ bị trì hoãn đến thế hệ tiếp theo - iPhone 19 Pro. Đồng thời, Apple đang xem xét việc tái sử dụng khuôn mẫu đã dùng cho iPhone 17 Pro.

Nguồn tin Ice Universe cũng đã đăng tải những dự đoán về iPhone 18 Pro tương tự trên Weibo: "Thực sự không có thay đổi nào, ngay cả kích thước thân máy cũng không thay đổi nhiều."

Nguồn tin Ice Station cho biết, độ dày của iPhone 18 Pro Max sẽ là 8,8mm trong khi iPhone 17 Pro Max hiện chỉ dày 8,75mm. Khả năng cao là chiếc iPhone Pro Max mới sẽ có pin dung lượng lớn hơn.

iPhone 18 Pro sẽ có các màu mới.

Các thông số kỹ thuật bị rò rỉ trước đó của dòng iPhone 18 chỉ liệt kê kích thước màn hình. Theo đó, iPhone 18 Pro sẽ được trang bị bộ xử lý A20 Pro, thời lượng pin dài hơn một chút và camera có khẩu độ thay đổi. Digital Chat Station mô tả đây là những nâng cấp cốt lõi của điện thoại, đủ để thuyết phục người dùng mua hoặc nâng cấp lên iPhone 18 Pro.

Tuy nhiên, tất cả những điều này vẫn chưa đủ khác biệt đối với những người muốn sở hữu chiếc iPhone mới nhất. Nếu những tin đồn chính xác, chúng ta có thể kỳ vọng cặp iPhone 18 Pro sẽ có những màu sắc mới độc đáo. Với các iFan mong chờ những thay đổi rõ rệt hơn, cặp iPhone 19 Pro năm sau sẽ là lựa chọn sáng suốt hơn.