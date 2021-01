Xe hơi cộp mác "Nhà Táo" sẽ được sản xuất bởi Kia thay vì Huyndai

Thứ Năm, ngày 21/01/2021 13:30 PM (GMT+7)

Theo báo cáo mới cập nhật, dòng xe hơi đầu tiên của “Táo cắn dở” - Apple Car có thể được sản xuất bởi Kia tại Mỹ.

Tin đồn về Apple Car lâu nay vẫn tiếp tục xuất hiện, và giờ đây, một báo cáo mới nhất đã tuyên bố, việc sản xuất dòng xe này đã được giao cho Kia. Ban đầu, hãng xe hơi Hàn Quốc - Hyundai được coi là người dẫn đầu cho việc sản xuất Apple Car nhưng theo trang eDaily của Hàn Quốc, Kia sẽ là người thực hiện tất cả công việc đó. Thêm vào đó, có vẻ như công ty đã có kế hoạch chế tạo Apple Car tại nhà máy ở Georgia.

Xe hơi Apple Car là sản phẩm được mong chờ đã lâu của Apple.

Theo eDaily, Hyundai quyết định không sản xuất Apple Car vì hãng hiện đang quan tâm nhiều hơn đến việc phát triển thương hiệu của chính mình. Cũng có những lo ngại rằng Apple có thể muốn phụ trách dự án và để Hyundai trở thành nhà máy sản xuất OEM vì lợi ích lâu dài của chính Apple.

Kia cũng dự kiến ​​sử dụng nhà máy ở Georgia trong quá trình hợp tác với Apple và dự kiến ​​đây sẽ là nơi sản xuất Apple Car tại Mỹ. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về thỏa thuận này còn rất khan hiếm.

Những gì giới công nghệ biết là Apple Car vẫn còn nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất. Mặc dù các báo cáo tuyên bố rằng chiếc xe này có thể ra mắt trước cuối năm nay nhưng dự kiến ​​Apple Car có thể sẽ ra mắt trong năm 2024.

Apple và Kia sẽ "bắt tay" để cùng tạo ra Apple Car.

Theo các chuyên gia công nghệ, chiếc xe được thiết lập để chạy hoàn toàn bằng điện và có thể có thiết kế pin monocel “thế hệ mới”, mang lại phạm vi hoạt động xa hơn và an toàn hơn so với các loại pin xe điện hiện có. Đây sẽ là một chiếc ô tô tự lái hoàn toàn, sử dụng hệ thống LiDAR do Apple phát triển để “nhìn” môi trường xung quanh.

Điều thú vị là Apple Car được cho là được sản xuất như một chiếc ô tô tư nhân thay vì một chiếc được sản xuất cho các dịch vụ chia sẻ xe. Việc đây có phải là một chiếc Apple Car tự hành được hay không vẫn còn là một câu hỏi vì việc phát triển một chiếc xe tự hành là một việc khá khó khăn. Bởi thực tế cho thấy, máy móc vẫn chưa có khả năng phân tích tình huống tốt như con người.

Giới công nghệ sẽ phải kiên nhẫn chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong vài năm tới khi công nghệ được hoàn thiện. Chắc chắn, sẽ có rất nhiều rò rỉ khi việc sản xuất Apple Car được bắt đầu.

Nguồn: http://danviet.vn/xe-hoi-cop-mac-nha-tao-se-duoc-san-xuat-boi-kia-thay-vi-huyndai-50202121113294522.htm