Những sai lầm cần tránh khi mua và lắp đặt pin mặt trời mái nhà

Hành động này không còn được coi là xa xỉ mà trở thành một khoản đầu tư cần thiết, đồng thời góp phần thúc đẩy năng lượng xanh và sạch. Tuy nhiên, việc mua tấm pin mặt trời không phải là quyết định dễ dàng mà là một lựa chọn dài hạn ảnh hưởng đến tài chính, môi trường và sự thoải mái của gia đình trong ít nhất 20-25 năm tới.

Để tránh hối hận về sau, người dùng cần nắm bắt và tránh một số sai lầm trong quá trình lắp đặt pin mặt trời cho hệ thống của mình.

Tính toán nhu cầu năng lượng không có đánh giá chính xác

Nhiều người lắp đặt các tấm pin mặt trời thường mắc sai lầm khi chọn hệ thống dựa trên phỏng đoán hoặc thông tin không đầy đủ. Một số người chọn ít tấm pin với suy nghĩ “sẽ nâng cấp sau”, trong khi những người khác lại chi tiêu quá mức mà không kiểm tra khả năng chịu tải của mái nhà.

Hãy đánh giá đúng nhu cầu sử dụng điện để chọn số lượng tấm pin cần lắp.

Để tránh điều này, hãy xem xét hóa đơn tiền điện trong 10-12 tháng gần nhất để tính toán mức sử dụng điện trung bình. Đồng thời, cân nhắc các kế hoạch tương lai về việc mua sắm thiết bị mới, đặc biệt sau khi lắp đặt năng lượng mặt trời, nhu cầu sử dụng thiết bị điện có thể tăng lên hơn nữa.

Chọn tấm pin giá rẻ mà không tính đến dài hạn

Khi đầu tư vào tấm pin mặt trời, giá rẻ không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt. Nhiều người chỉ chú trọng đến giá cả mà không tìm hiểu về chất lượng pin, hậu quả là có thể mua phải tấm pin chất lượng thấp và hệ thống lắp đặt gặp vấn đề chỉ sau một thời gian ngắn.

Vì năng lượng mặt trời là khoản đầu tư ít nhất 20 năm, do đó người dùng cần chọn những tấm pin có khả năng chịu đựng thời tiết khắc nghiệt. Hãy đặt ra những câu hỏi đúng đắn về thương hiệu, chế độ bảo hành và trách nhiệm trong trường hợp xảy ra sự cố. Ngoài ra cũng cần xem xét độ bền của kết cấu lắp đặt để tránh những tổn thất lớn trong tương lai.

Bỏ qua tình trạng và hướng của mái nhà

Mái nhà là nơi lắp đặt hệ thống trong nhiều năm nhưng lại thường bị bỏ qua trong quá trình chuẩn bị. Nhiều người mắc sai lầm khi lắp đặt tấm pin trên mái nhà hư hỏng, dẫn đến việc phải tháo dỡ và lắp đặt lại chỉ sau một thời gian ngắn, điều này gây ra sự lãng phí chi phí.

Hãy chọn đúng hướng tấm pin mặt trời để tối ưu hóa khả năng thu năng lượng.

Hơn nữa, hướng mái và độ che nắng cũng rất quan trọng. Tại các tỉnh thành tại miền trung Việt Nam, tấm pin mặt trời nên được hướng về phía tây để tối ưu hóa ánh sáng mặt trời. Nếu mái nhà bị che nắng hoặc hướng không phù hợp, hiệu suất năng lượng sẽ không đạt yêu cầu.

Chọn sai đơn vị thi công

Việc lựa chọn đơn vị thi công có kinh nghiệm là rất quan trọng. Nhiều người không tìm hiểu kỹ về lịch sử hoạt động của đơn vị lắp đặt và chỉ chọn dịch vụ dựa trên giá cả, điều này có thể dẫn đến các vấn đề như kết nối các tấm pin bị lỗi hoặc hệ thống dây điện gặp sự cố.

Ngoài ra, sự minh bạch trong báo giá cũng rất cần thiết. Các công ty nên cung cấp bảng phân tích rõ ràng về chi phí, các dịch vụ đi kèm và thời gian bảo trì. Những thông tin này giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận năng lượng mặt trời tối ưu nhất.

Bỏ qua chính sách bảo trì

Nhiều người nghĩ rằng các tấm pin năng lượng mặt trời không cần bảo trì, tuy nhiên chúng thực sự vẫn cần được vệ sinh định kỳ để duy trì hiệu suất. Bụi bẩn, lá cây và phân chim có thể làm giảm hiệu suất của tấm pin. Ngoài ra, bộ biến tần cũng cần được kiểm tra và cập nhật phần mềm định kỳ. Người dùng nên tìm hiểu kỹ về chế độ bảo hành và dịch vụ bảo trì đi kèm khi mua tấm pin.

Bộ biến tần cũng rất quan trọng để tối ưu khả năng lấy điện từ tấm pin mặt trời.

Chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời là một quyết định thông minh nhưng cần được thực hiện một cách có trách nhiệm. Bằng cách tránh những sai lầm phổ biến khi mua các tấm pin mặt trời, điều này không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn tiết kiệm thời gian và công sức.